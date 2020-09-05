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她同意嘿咻但拒絕被拍裸照 焊接工被判賠償50萬元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

焊接工阿誠（化名）兩年前與小蘋（化名）嘿咻後，以手機偷拍她的裸照，還闖入浴室偷拍她衣衫不整的照片，被害人不滿要與他分手，他恫嚇小蘋若不與他見面就要將偷拍照片上傳網路，經小蘋提告，二審依妨害秘密等罪將他判刑1年8月確定，民事庭判他賠償小蘋新台幣50萬元。不得上訴。

小蘋表示，她與阿誠為鄰居，因她經濟能力不佳，租屋處沒有熱水器可以使用，阿誠建議她至他家旁的公用浴室洗澡，並提供該處門禁卡給她使用。未料，他於2018年6月初某日，趁她在公用浴室更衣時，打開公用浴室大門，持手機偷拍她上身僅穿著內衣之衣衫不整照片。

同年7月初某日，小蘋與阿誠發生性行為後，她在不知情之狀況下，阿誠持手機偷拍她正在穿著內衣，而下半身裸體照片。同月間，兩人嘿咻後，他又拿手機偷拍僅穿著內衣、短褲照片。

同月間，阿誠將手機放置在桌上，錄影鏡頭對準床上，小蘋進入房間後 ，阿誠拉她至床上親吻嘴巴、胸部，並撫摸她的胸部，竊錄小蘋非公開活動之過程。小蘋不滿阿誠拒絕再與他見面。

阿誠遂於2018年7月10日，以手機內之LINE通訊軟體發送內容為「開始PO上網」、「我可以從LINE開始慢慢開始」等訊息予她，恫嚇小蘋若不與他見面就要將偷拍照片上傳網路。經被害人提告，法官依妨害秘密等罪將他判刑1年8月確定。

被害人請求損害賠償，阿誠辯稱他與小蘋原為男女朋友關係，他一時失慮固屬不該，然他已多次表示願依自己經濟能力彌補損害，委實是因她請求金額甚鉅而無法和解，一審判決他應賠償50萬元，應屬過高。

二審民事庭審酌，被害人小蘋所受痛苦，考量雙方身分、地位、經濟能力等一切情狀，認小蘋請求賠償精神慰撫金應以50萬元為適當。全案定讞。

焊接工阿誠與小蘋嘿咻後，偷拍她的裸照，還闖入浴室偷拍她衣衫不整的照片，經小蘋提告，二審依妨害秘密等罪將他判刑1年8月確定，民事庭判他賠償小蘋新台幣50萬元。不得上訴。圖／本報資料照
焊接工阿誠與小蘋嘿咻後，偷拍她的裸照，還闖入浴室偷拍她衣衫不整的照片，經小蘋提告，二審依妨害秘密等罪將他判刑1年8月確定，民事庭判他賠償小蘋新台幣50萬元。不得上訴。圖／本報資料照

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