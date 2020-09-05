法官面前打傷書記官 法院認無妨害公務犯意判無罪

桃園周姓男子種的九重葛越過陳姓鄰居土地滋生蚊蠅，陳提告排除侵害、損害賠償，桃園地院張姓法官、林姓書記官到場履勘時，周竟朝陳揮拳手肘擊中林姓書記官，法院告發周妨害公務經檢方起訴，同院另名承審法官認為，無法證明周主觀上有對公務員強暴犯意，因此判周無罪，可上訴。

起訴指出，周男（62歲）種的白玫瑰、九重葛枝葉越過陳姓鄰居土地，導致蚊蟲滋生、排水阻塞，陳反映多次未見改善，因此對周提告排除侵害、損害賠償，主張周應移除該植栽；張姓法官、林姓書記官2018年8月21日下午3點多到場履勘。

過程周情緒失控朝陳胸口揮拳，手肘卻擊中陳姓書記官左下巴，因場面失控無法繼續履勘，妨害法官、書記官執行公務，經桃園地院對周男告發妨害公務；檢方認為，周坦承打人，也明知現場狹窄可能波及他人，偵結依妨害公務罪嫌起訴他。

審理時，林姓書記官證稱，周一舉右手肘就先打到她，陳男也表示，周揮拳的時候有揮到書記官，而陳的妻子則說，當時低頭看資料，聽到書記官被打，好像是打到她的下巴，法院並勘驗當天錄音，有人大喊「滾蛋！出去出去！」「你不要這樣推人」、「我才輕輕碰一下就倒下去」。

法院審酌，周當天確實有出手推陳，而林姓書記官站在周的右後方，才遭周出手推陳的舉手動作擊中，不過林也證稱，周除了擊中她左下巴外，沒有其他攻擊行為，因此難認周主觀上有故意對公務員施強暴行為。

至於檢察官以現場狹窄，周可預見若出手打陳，可能波及到後方的林，認為周有妨害公務的不確定故意，林雖證稱，庭院有很多植物，能站的空間不多，全部人進去後都只剩下一步的距離，不過陳妻表示，大家站的散散的，有人在屋簷下、有人在植物旁，法官、周和陳都在看邊界。