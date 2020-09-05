養蚵男爭風吃醋 持鋁棒爆打情敵頭部致昏迷判5年2月

台南市紀姓男子在家幫忙養蚵，2年前4月4日深夜與3名友在黃金海岸聚會，得知追求的女性友人在安南區KTV消費，紀等人開車抵達，兩人摸手搞曖昧，在場黃姓男子吃醋憤而離席，雙方發生口角後爆發肢體衝突，紀憤而持友人車上鋁棒猛擊黃頭部數下重傷陷昏迷，插管治療，紀辯與對方無冤無仇，沒有殺人犯意，台南地院認紀犯殺人未遂罪，處5年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，紀等4人2018年4月4日深夜11時在黃金海岸聚會，與女性友人通完電話，得知女方安南區複合KTV消費，翌日凌晨1、2時，紀等一行人開車轉往複合式KTV找女友，抵達現場後，女友已與黃姓友人等多人在5樓包廂內消費。

未料，紀與黃都在追求女方，黃見紀摸女方的手，憤而離開包廂並下樓，隨後，黃質問紀與女方「什麼關係？」，發生口角後，雙方爆發肢體衝突。紀等4人在KTV前，分別徒手或持球棒毆打黃及李姓友人，致李受頭部外傷、右手肘骨折、右上顎齒槽骨折等，黃則頭部外傷及頭皮撕裂傷、顱骨骨折及多處腦出血，倒在路上。紀等人揚長離去，經民眾報案，緊急將人送醫急救。

紀承認持球棒毆打黃，辯稱他不是故意要打黃的頭，他跟黃無冤無仇，沒有殺人犯意。他表示，鋁製球棒原本放在友人車上的，他有持鋁棒毆打黃；打架完他們就離開現場，也不知道是誰將球棒拿走，目前不知道鋁製球棒在何處。他說，沒有報警協助將黃送醫治療，不知道是誰報警將傷者送醫治療。

合議庭勘驗監視器錄影畫面，發現現場已非混亂，紀仍持鋁棒攻擊已無還手能力的黃，且鋁製球棒質地堅硬，可持以揮擊時速逾百公里硬式棒球，頭部為人身要害部位，若遭猛力重擊，可能導致嚴重傷亡。同時，紀持鋁製球棒重擊告訴人黃頭部多下，致黃顱骨骨折多處、多處腦出血，且黃受傷倒地後，紀並未叫救護車或將黃送醫治療。