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利用她與男友分手2度性侵 指述有瑕疵第三者都沒事

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

王男趁友人阿隆（化名）與女友小芬（化名）分手，趁虛而入，前年兩度性侵害小芬，前案獲檢方不起訴處分，後案一、二審審理時，法官認兩案發生時間僅差8天，小芬如確有遭性侵，身心必當受創嚴重，急欲逃離王的處所，而不是留在王的處所，合議庭認定小芬指訴有瑕疵，判決王男無罪。

二審法官勘驗兩人LINE的對話，王男說「我並沒有不承認我跟你發生關係，我只是不承認我迷姦你對你硬來而已，而且你第一次你說你不知道要報警那你第二次怎麼不報警，反而在報警前要跟我索要50萬你覺得這樣合理嗎？然後不給錢就要對我提告？ 」，小芬說「你有做就是有做，索賠不是我要求的」。

二審合議庭認為，檢察官提起上訴並未提出新證據供本院調查，上訴理由所執各節，均據原審詳予審酌，難認原審判決有何採證違反論理法則、所以認定檢官上訴無理由，應予駁回。

檢方起訴指出，王男明知友人阿隆剛與女友小芬分手（之後又復合），小芬心情不佳，2018年7月1日下午，開車載小芬至他的住處，對小芬表示要發生性行為。小芬以6月24日曾與王男嘿咻後，下體發炎疼痛而拒絕，但王男為滿足性慾，竟無視小芬身體不適，強行將小芬從沙發抱至床上性侵得逞，檢察官以強制性交罪起訴王男。

法官審理時，王男否認強制性交犯行，辯稱他和小芬是合意性交行為。小芬證稱她於2018年7月1日到醫院探視朋友，因為她撞見當時已分手的男友阿隆，因此打電話請王男載她離開醫院，王載她至他家性侵害。

合議庭查出，王男於本案案發前2018 年6月24日凌晨，另在汽車旅館內，對小芬為強制性交犯行，業經檢察官不起訴處分。

倘若王男於本案案發日前已曾違反小芬的意願，對她施以強制性交犯行，則小芬於本案為求自保，通常會馬上走避、閃躲王對她親抱之舉動，甚至撥打電話對外求援或離開現場。

況王男供稱，他與小芬發生性行為後，小芬在他家二樓洗澡，洗完澡後回到他家三樓房間跟伊聊天。且小芬證稱，王對她性交行為結束後，她就跟他說她要去洗澡，她就拿著衣服到2樓洗澡，洗完澡後、穿好衣服，她就到3 樓沙發去坐著，並跟他說「麻煩請你載我回去醫院」，應允後，即開車載她到醫院後，他就離開了。

法官審酌，小芬如確有遭受王強制性交，事後身心必當受創甚深，猶是急欲逃離被告處所，遑論與他直接交談，但小芬仍留在王住處清洗，甚且要求他搭載她離去，此等事後反應相較一般遭強制性交被害人在受到如此對待而受驚嚇、驚恐情緒狀態下，亦有相悖之處。

一審合議庭認定小芬的指訴有瑕疵，檢察官的舉證未能讓法官產生有罪之確切心證，依「罪證有疑，利於被告」證據法則，應就此部分對王男為有利之認定，因此判他無罪。檢察官不服上訴二審，合議庭認檢官上訴無理由，將全案駁回。

王男被控帶女子小芬回家性侵害，二審以小芬指訴有瑕疵，判王男無罪。圖／本報資料照
王男被控帶女子小芬回家性侵害，二審以小芬指訴有瑕疵，判王男無罪。圖／本報資料照

檢察官 性侵 分手

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