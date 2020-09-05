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口罩國家隊混陸貨 檢在工廠保管箱發現800萬現金

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口罩混陸貨案負責人350萬交保 錢不夠恐天亮才回家

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

加利科技有限公司負責人林明進，涉嫌以大陸非醫用口罩混充進我國實名制市場，士林地檢署主任檢察官張惠菁4日帶隊，前往林位於八里的兩處工廠，搜得新台幣800萬及70萬片大陸口罩，將林帶回訊問，一小時後，諭令林350萬元交保，據了解，家屬目前還差50萬，正想辦法籌錢。

據了解，林偵訊時全部認罪，包括詐欺、違反藥事及刑法第225條妨害農工商罪，但他堅稱那些大陸口罩防禦效果比醫療口罩強。防禦強度須待機關檢驗。

據了解，林的家屬根本不知林4日會遭偵訊，律師不斷提醒要有籌2、300萬的心理準備，不過目前還差50萬。目前夜深，籌錢有難度，林恐怕天亮才能走出士林地檢署。

主任檢察官張惠菁4日帶隊來回搜索林的兩處工廠，在其中一工廠的保管箱內發現800萬現金、70萬片大陸口罩，傳喚林的公司會計、進出貨員工，偵訊一小時後請回。

林今天凌晨2點20分被調查局移送士檢複訊，面對媒體不發一語。檢察官先扣住查扣的現金，以保全日後犯罪所得的沒收或追徵。

據調查，林賣國家每片口罩可賺1至2元。

林明進（中）涉嫌以大陸非醫用口罩混充進我國實名制市場，士檢複訊後諭令350萬交保。記者林俊良／攝影
林明進（中）涉嫌以大陸非醫用口罩混充進我國實名制市場，士檢複訊後諭令350萬交保。記者林俊良／攝影

口罩 檢察官 加利

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