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影／驚！垃圾車司機酒駕慘翻車 刷一排摩托車全倒

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市秦姓垃圾車司機今天午時大啖仁武燒酒雞、又灌了啤酒，酒駕垃圾車上路，途經左營龍德新路彎道時，失控右側翻，連環撞倒路邊20多輛摩托車、腳踏車；垃圾車應聲側翻，事故現場滿目瘡痍，秦手臂受擦挫傷，幸好沒波及到路人。警方對秦酒測，酒測值高達每公升0.65毫克，詢後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，34歲秦男今天中午11點左右在仁武吃燒酒雞，還喝了2、3灌啤酒，之後酒駕垃圾車上路，下午2點47分左右沿龍德新路西向東右彎時，失控右翻倒地。秦男右手臂、耳朵有受到撞擊造成挫擦傷，送醫救治並無大礙；現場翻覆的垃圾車影響交通，警方通知拖吊車排除。

秦男確認傷勢無礙，警方對他酒測，酒測值高達每公升0.65毫克，警方詢後依涉嫌公共危險罪，將他移送橋頭地檢署偵辦。警方呼籲駕駛人飲酒後切勿酒駕，保障自身及其他用路人安全。

高雄市秦姓垃圾車司機今天酒駕上路，右彎時不慎翻覆，撞倒路旁20多輛摩托車、腳踏車。記者賴郁薇／翻攝
高雄市秦姓垃圾車司機今天酒駕上路，右彎時不慎翻覆，撞倒路旁20多輛摩托車、腳踏車。記者賴郁薇／翻攝
高雄市秦姓垃圾車司機今天酒駕上路，右彎時不慎翻覆，撞倒路旁20多輛摩托車、腳踏車。記者賴郁薇／翻攝
高雄市秦姓垃圾車司機今天酒駕上路，右彎時不慎翻覆，撞倒路旁20多輛摩托車、腳踏車。記者賴郁薇／翻攝

垃圾車 酒測 酒駕

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