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收容人副食品採購舉辦論壇 蔡清祥：防貪最佳體現
矯正署今天在台中監獄矯正教育館舉辦收容人副食品採購暨企業誠信論壇，除邀請法務部長蔡清祥指導勉勵，廉政署長鄭銘謙、台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌、行政院公共工程委員會企劃處長陳尤佳及廠商都與會。
矯正署長黃俊棠另主持座談會，共同為精進收容人副食品採購作業、強化副食品查驗方式，以及提升履約管理效能等議題集思廣益，提出採購業務與食安管理的興革建議，作為矯正機關策進方向。
蔡清祥致詞時表示，企業是以誠信為核心價值，落實核心價值就是遵循法令，除了公家機關要公開透明，更要結合民間企業共同來實踐廉潔、反貪腐，私部門企業代表能一起討論採購議題，就是預防貪腐的最佳體現。
蔡清祥隨後率黃俊棠、鄭銘謙與會貴賓和廠商共同簽署 「企業誠信廉政宣言」，象徵傳遞矯正機關保障收容人健康權益的決心。
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