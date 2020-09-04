快訊

自費醫材上限蓋牌？「民眾權益」不該是回應爭議的萬靈丹

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收容人副食品採購舉辦論壇 蔡清祥：防貪最佳體現

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

矯正署今天在台中監獄矯正教育館舉辦收容人副食品採購暨企業誠信論壇，除邀請法務部長蔡清祥指導勉勵，廉政署長鄭銘謙、台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌、行政院公共工程委員會企劃處長陳尤佳及廠商都與會。

矯正署長黃俊棠另主持座談會，共同為精進收容人副食品採購作業、強化副食品查驗方式，以及提升履約管理效能等議題集思廣益，提出採購業務與食安管理的興革建議，作為矯正機關策進方向。

蔡清祥致詞時表示，企業是以誠信為核心價值，落實核心價值就是遵循法令，除了公家機關要公開透明，更要結合民間企業共同來實踐廉潔、反貪腐，私部門企業代表能一起討論採購議題，就是預防貪腐的最佳體現。

蔡清祥隨後率黃俊棠、鄭銘謙與會貴賓和廠商共同簽署 「企業誠信廉政宣言」，象徵傳遞矯正機關保障收容人健康權益的決心。

蔡清祥今天出席收容人副食品採購論壇。圖／矯正署提供
蔡清祥今天出席收容人副食品採購論壇。圖／矯正署提供

蔡清祥 行政院 食安

延伸閱讀

調查局前局長隨扈 酒後涉性騷記過調職

司法精神病院落腳哪裡？法務部長：會很快決定

男弒母斷頭案獲無罪 高檢署：一定上訴

使員工安心工作 法務部查所屬機關擬辦幼兒園

相關新聞

收容人副食品採購舉辦論壇 蔡清祥：防貪最佳體現

矯正署今天在台中監獄矯正教育館舉辦收容人副食品採購暨企業誠信論壇，除邀請法務部長蔡清祥指導勉勵，廉政署長鄭銘謙、台灣透明...

四海遊龍創辦人將商標權登記個人名下 挨告背信不起訴

已離開公司的創辦人李幸長將公司16個四海遊龍商標權移轉至個人名下，四海遊龍鍋貼專賣店總公司提告涉及背信，由於李提出商標權...

桃園衛生局2副局長涉貪案 法院認無圖利犯意均判無罪

桃園市衛生局前副局長陳世璋、許景鑫涉嫌放水不合格藥局，退回下屬擬定的行政裁處書，口頭指示「能不罰就不罰」，檢方痛批2人因...

害我賣假貨！連千毅「現主時逆襲」告2人、將強勢回歸

去年引發「高雄直播主之亂」的網紅連千毅沉寂一時，今天久違發文，在臉書預告「現主時各位好朋友，好久不見！9月9號記者會見」...

桃園檢舉達人貢獻40萬件 議員：是警察問題還幫手？

桃園市今年1月至7月民眾檢舉交通違規近40萬件，較同期暴增25萬多件，桃園市議會今多名議員質詢認為「檢舉達人」太過氾濫造...

王浩宇涉散布謠言被駁回 議員酸：警逾期送案算得好準

桃園市議員王浩宇4月在臉書PO文評論台北市口罩販賣機政策，台北市議員侯漢廷質疑王散布謠言告發違反社會秩序維護法，桃園市議...

白狼兒張瑋聲請限境解禁駁回 法官：犯20罪有逃亡動機　

統促黨被控接受不明政治獻金案，總裁「白狼」張安樂子、媳張瑋、王姝茵被起訴；張瑋、王姝茵審理中的限境處分下周屆期，他們日前...

超衰小黃！醉奧客上車偷解大小便、飆五字經 運將開告

超衰小黃！高雄市巫姓運將平時開計程車跑車，今年2月29日凌晨時分，載到醉醺醺的王姓、陳姓男乘客，兩人一前一後上車；沒想到...

160萬買凶宅轉手隱瞞資訊賣280萬 屋主犯詐欺等罪判1年10月

嘉義縣陳姓女子日前在太保市，以160萬元購買1戶凶宅，以偽造買賣契約「總價250萬元」向銀行貸款178萬元，並隱匿凶宅資...

總統大選前爆料韓國瑜挨告 黃國昌：濫訴製造寒蟬效應

時代力量前立委黃國昌，今年總統大選前踢爆國民黨候選人韓國瑜妻子李佳芬家族利用權勢盜採砂石，且韓當時擔任立委疑似涉特權關說...

警官羅明村涉賄判13年潛越南11載 怕疫情失控他悄歸案

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時被控收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，他認...

點歌機連結陸「雲端曲庫」侵台音樂著作權 台灣雷石公司被起訴

台灣雷石娛樂公司在家樂福、MOMO網購平台販售的「瘋潮唱雲端點歌機」，因能連接大陸雲端資料庫下載歌曲，但內含好幾百首台灣...

熱門新聞

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三

如何發現大陸製口罩冒充MIT？ 新北藥師揪出1關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。