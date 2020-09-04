桃園衛生局2副局長涉貪案 法院認無圖利犯意均判無罪

桃園市衛生局前副局長陳世璋、許景鑫涉嫌放水不合格藥局，退回下屬擬定的行政裁處書，口頭指示「能不罰就不罰」，檢方痛批2人因私人交情濫用職權、壓迫基層公務員，偵結依貪汙罪起訴；但桃園地院認為，無法證明有堅決、明確指示免罰，難認有圖利犯意，今判處陳、許無罪，可上訴。

桃園地院指出，本案證據無法證明許景鑫有收到2次陳核公文，也沒有看到「簽稿並陳」詳述的內容，僅能認定許曾在審核1次公文時，黏貼便利貼、上蓋有職章、記載時間，在呈核書面案件事實可能不清楚的狀態下，記載「請檢討為行政指導」。

法院並指出，全案證據也無法證明陳、許有商討新資生案，也無法證明陳有態度堅決、明確指示科長、技士免罰，證據僅能證明陳有和科長、技士討論能否改為行政指導。另外，陳、許及若干相關公務員，誤解類似案件可能得為行政指導，無法證明2人有圖利犯意。

桃檢起訴指出，2015年9月衛生局張姓、吳姓技士稽查發現5間藥局違規，唯獨新資生藥局陳列9瓶超過保存期限16個月的感冒液，卻被改為行政指導事隔1年半才被衛生局察覺開罰。廉檢發現，新資生徐姓藥師被查當下就致電桃園市藥師公會抱怨，且陳曾任公會理事長，就接受陳情和許決議放水。

當時張姓技士兩度將擬好的裁決書上交，都被許景鑫退回並附上「請檢討為行政作為」紙條，但張認為並無裁量空間，打算和另名科長再度上呈，未料就被陳世璋叫去辦公室，口頭指示「新資生藥局能不罰就不罰，其他藥局要怎麼才罰他都沒意見」。

檢方認為，陳、許違法圖利新資生藥局，2人身為副首長卻因私人交情濫用職權，不顧部屬辛苦稽查、壓迫基層公務員如槁木死灰，依貪汙治罪起訴2人。

當時桃園市政府也發出5點聲明強調沒有放水，同時反駁桃園地檢署稱「濫用職權違反法令，圖得他人不法利益」、「僅以行政指導結案，免予裁罰三萬元」部分非事實。