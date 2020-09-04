害我賣假貨！連千毅「現主時逆襲」告2人、將強勢回歸

去年引發「高雄直播主之亂」的網紅連千毅沉寂一時，今天久違發文，在臉書預告「現主時各位好朋友，好久不見！9月9號記者會見」，還大動作秀出刑事訴狀，喊告出貨廠商「賣假貨」，害他不只損失568萬多元，還受牽連遭高雄地檢署查辦。

連千毅出具訴狀，控訴台南市王姓父子聯手詐欺，由兒子出面洽談出貨，還拍胸脯保證「都是真品不假」，就連連千毅胞姊詢問，「小瑞我想問你賓士行李箱您保證是真貨嗎」，對方還回覆「姐，是的，目前以授權部分提供出來的沒什麼問題，姐這您不用擔心」。

連千毅在訴狀中表示，自己信以為真，從前年初開始陸續向王姓廠商進貨，沒想到直播拍賣後，卻有消費者反應「這是假貨」；連千毅清查，進貨的手錶1785只、皮帶94條、行李箱456個、皮件43個、打火機584個都有假，損失568萬836元。連千毅不滿廠商牽連害他被高雄地檢署依違反商標法、詐欺罪查辦，擬狀告王姓父子詐欺罪。

連千毅秀出訴狀外，還預告「9月9號記者會見」，短短不到4小時，就吸引1萬名網友按讚、128次分享，社群發酵熱議「亞洲直播天王，刷一整排愛心」。

回顧連千毅7月29日遭高雄地院依組織、槍砲等罪判處連千毅7年徒刑；另涉恐嚇、妨害自由罪等判刑1年，得易科罰金36萬5千元。連千毅同時獲院方裁定450萬元交保、並要求限制住居；當時他的委任律師葉銘進表示，希望連千毅先沉澱休息，不贊成他一獲保釋就開直播，連千毅卻在今天預告復出。記者致電葉銘進，未獲回應。