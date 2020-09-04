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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

3月加利被攔6.9萬陸製口罩 進口前壓MIT扣在基隆海關

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
3月加利被攔6.9萬陸製口罩，進口前壓MIT扣在基隆海關。記者游明煌／翻攝
3月加利被攔6.9萬陸製口罩，進口前壓MIT扣在基隆海關。記者游明煌／翻攝

食藥署指加利3月間曾進口一批6萬多個口罩遭到退運。基隆海關今天表示，當時查獲這批口罩時，發現口罩上印有「Made in Taiwan」字樣，明顯違標，並非在台灣製造，目前這批口罩仍扣押在基隆海關，將等刑事偵結後再行銷毀處理。

關稅署指出，加利科技有限公司是在今年3月30日，報運進口中國大陸產製口罩一批，數量計6萬9570個，分裝在26箱子內。經基隆關查驗發現來貨均標示有「Made in Taiwan 」字樣，涉及偽標MIT情事，海關迅依規定函送檢調偵辦，4月初併移請經濟部國際貿易局裁處。

基隆海關表示，該案6萬多口罩，國貿局已在6月間依違反貿易法規定裁罰9萬元。涉案貨物現由海關扣押中，待刑事偵辦結果後依法處理，應會銷毀處理。

關稅署並說，另外，加利在6月至8月間有陸續進口中國大陸產製非醫用口罩，其中電腦篩選為C3(應審應驗)通關部分，經查驗來貨以塑膠袋裸裝進口，未標示醫用口罩，亦無偽標MIT情事，依據衛生福利部食品藥物管理署揭示「提供關務單位醫用口罩之屬性判定相關資料」處理原則，經查驗無訛後，予以放行。

3月加利被攔6.9萬陸製口罩，進口前壓MIT扣在基隆海關。記者游明煌／翻攝
3月加利被攔6.9萬陸製口罩，進口前壓MIT扣在基隆海關。記者游明煌／翻攝

口罩 海關 基隆 加利

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