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桃園檢舉達人貢獻40萬件 議員：是警察問題還幫手？

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市今年1月至7月民眾檢舉交通違規近40萬件，較同期暴增25萬多件，桃園市議會今多名議員質詢認為「檢舉達人」太過氾濫造成警民困擾，也質疑舉證的合法性、正當性，更直言檢舉達人暴增是源於民眾對警察的不信賴；桃園市警察局表示，若有重複、匿名或資料明確都以不舉發為原則。

議員牛煦庭說，警方開出的交通違規罰單中，民眾檢舉部分去年占33%，今年截至上半年增加至44%，他問桃園市警察局長陳國進「檢舉達人是警察的問題，還是幫手？」陳回應，法規明定有違法行為民眾都能檢舉，警察審認是事實的話，並沒有權力不予告發。

牛認為，檢舉飆升最多源自於期待警察能正常執法，但後來希望落空因而串連自救，若人民對警察執法信賴度下降，檢舉人只會越來越多；議員周玉琴也質疑，交通大隊員警只會開罰單嗎？應該要有辨識能力，不樂意看見過於擾民的開單行為。

議員徐玉樹則說，違規應該被開罰，但有人靠行車記錄器開車四處去繞，回去再截取畫面檢舉，這些資料在法律上正當性、舉證合法性都該應被質疑，警方要有機制來防止不當、惡意檢舉。

議員李柏坊表示，有民眾反應只是開出停車庫放在馬路，準備讓另輛車停妥結果就被檢舉達人照相，5秒內就被開2張單，這明顯和執法、法規目的相衝突；議員褚春來指出，有民眾6月在高速公路上變換車道沒打方向燈，8分鐘內就連續被開9張單挨罰2萬7000元，讓人難以接受。

桃園市警察局表示，凌晨0點至早上6點間，若有違規停車情節輕微，會多以勸導不舉發為原則，但違停在身障停車位、有妨害消防安全之虞，或妨害他人車通行經檢舉者不在此限，另檢舉行為超過7天、重複檢舉、匿名檢舉，即檢舉資料不明確等，都將不舉發。

交通大隊統計，今年1月至7月民眾檢舉違規開單件數共39萬2577件，比去年同期13萬7225，暴增25萬5352件，成長約1.86倍；其中前3名檢舉樣態為違規停車、違規臨時停車及唯一規定使用方向燈，分別有11萬9541件、4萬5139件及3萬2325件。

截至今年7月，桃園民眾檢舉案件逼近40萬件，多名議員紛紛認為擾民，質疑舉證合理性、正當性，要警察局有一定審核機制。圖／報系資料照
截至今年7月，桃園民眾檢舉案件逼近40萬件，多名議員紛紛認為擾民，質疑舉證合理性、正當性，要警察局有一定審核機制。圖／報系資料照

警察 罰單 交通違規

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