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王浩宇涉散布謠言被駁回 議員酸：警逾期送案算得好準

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市議員王浩宇4月在臉書PO文評論台北市口罩販賣機政策，台北市議員侯漢廷質疑王散布謠言告發違反社會秩序維護法，桃園市議員舒翠玲今揭露，中壢分局收案後超過法定2個月期限移送被法院駁回，質疑中壢警方「時間算得好準」、「吃案嗎？」；警方說，收案即通知王說明，並無拖延。

中壢分局移送指出，王浩宇4月12日早上10點在臉書張貼「結果口罩販賣機超悲劇。因為無法限制每人購買卡數，大家都拿5-10張健保卡購買，不到一小時內就被搶光，後面淋雨排隊一小時買不到大罵」等不實謠言，足以影響公共安寧，依社會秩序維護法送辦。

桃園地院裁定認為，王浩宇4月12日行為，中壢分局遲至6月16日才將案件移送至法院，已經超過法定2個月內移送時間，因此駁回案件，並退回移送機關處置。

舒翠玲表示，4月12日台北市政府用口罩機賣口罩，王姓議員在臉書大肆批評，4月17日台北市議員侯漢廷在議會質詢台北市長柯文哲，問王講的是事實嗎、有無造謠，是否該移送法辦？柯回稱非事實、應移送法辦，後來侯5月13日到信義分局做筆錄指控王涉及社會秩序維護法。

舒翠玲說，5月22日信義分局把案子移送中壢分局，但中壢遲至6月16日才移送法院，舒質疑遲延送辦是否桃園市長鄭文燦指示，或經桃園市警察局長陳國進授意？陳立刻否認說「這件案子我完全不知道」，但舒認為，台北市議員控告桃園市議員這等大事，怎麼會都沒人知道？

舒指出，中壢分局6月16日才移送結果被法院駁回，理由是違反社秩法逾2月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院，因行為發生在4月12日，已經2個月又4天，因此駁回。

「這下臉丟大了！」舒痛批，連台北市政府、台北市議會都在說桃園警察都不懂法律嗎？還是算得好準啊？並直言稱「這不是吃案嗎？」這件事更顯露出執法機關沒有依法律行事，法律時效完全沒掌控，究竟是蓄意還是無意，公文管制也失靈，督察室也沒看到嗎？讓公文躺在中壢分局25天。

舒翠玲還說，最關鍵的在於漠視人民權益，把侯漢廷的權益放在哪裡？正式提告案件竟然被公開吃案，簡直是丟了整個桃園市的臉。

桃園市警察局說明，王浩宇4月12日貼文，經台北市刑大受理後轉給桃園，中壢分局在5月22日才收到案件，並隨即發通知書給王請他到案說明，王浩宇在6月10日到案完成筆錄，並於6月16日移送簡易庭並無拖延。

桃園市議員舒翠玲（左）指出，王浩宇涉及社秩法案件警方卻超過法定2個月內移送，以至於全案被法院駁回，質疑警方吃案、時間算得好準。記者曾健祐／攝影
桃園市議員舒翠玲（左）指出，王浩宇涉及社秩法案件警方卻超過法定2個月內移送，以至於全案被法院駁回，質疑警方吃案、時間算得好準。記者曾健祐／攝影

王浩宇 警察

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