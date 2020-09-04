白狼兒張瑋聲請限境解禁駁回 法官：犯20罪有逃亡動機
統促黨被控接受不明政治獻金案，總裁「白狼」張安樂子、媳張瑋、王姝茵被起訴；張瑋、王姝茵審理中的限境處分下周屆期，他們日前聲請解禁，台北地院認為，張瑋涉犯20罪，王姝茵涉犯11罪，2人都有逃亡動機，裁定他們再限制出境8個月。
台北地院裁定說，張瑋自本月13日起延長限制出境、出海8個月，王姝茵自本月15日起延長限制出境、出海8個月，同案統促黨黨工張陳淑媜也延長限制出境、出海8個月，3人如遇特殊情形，可於每次敘明理由、檢附事證再聲請暫時解禁。
裁定說，張瑋涉犯公司法、業務侵占、商業會計法、行使業務登載不實文書、銀行法共20罪；王姝茵涉犯業務侵占、商業會計法、行使業務登載不實文書、銀行法共17罪，有逃亡境外、脫免刑責的動機。
法官認為，張瑋的犯罪所得尚未繳回，他自承長期在大陸工作，王姝茵自承家族在海外有資產，可見張瑋、王姝茵有相當能力在境外工作、生活，有出境後滯留不歸的可能，依法裁定都延長限制出境處分。
檢調2018年8月搜索統促黨、約談總裁張安樂，查出統促黨在還未設立政治獻金專戶時，即接受不明人士捐款；全案案情包括張瑋2010年成立華夏大地旅行社借款驗資卻把錢領走，將張安樂、張瑋、王姝茵、張陳淑媜、統促黨前後任黨主席李新一、張馥堂起訴。
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