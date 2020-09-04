超衰小黃！醉奧客上車偷解大小便、飆五字經 運將開告

超衰小黃！高雄市巫姓運將平時開計程車跑車，今年2月29日凌晨時分，載到醉醺醺的王姓、陳姓男乘客，兩人一前一後上車；沒想到，王偷偷在右前座「解放」大小便，還不滿運將另收清潔費，惱羞成怒飆罵「X你娘機掰」，陳也在旁助陣叫囂。橋頭地院認定王、陳犯公然侮辱罪，各處5千元罰金，得易服勞役，可上訴。

王男、陳男當天凌晨在卡拉OK店前攔車，攔到巫姓運將開的計程車。巫依指示將兩人載至楠梓右昌街元帥府前，沒想到途中，王男在右前座解便溺。巫姓運將見生財工具沾上汙穢，理直氣壯要求收清潔費；這下，酒醉的王開始鬧事、不願付錢，直接在馬路上罵五字經「你娘ㄟ雞掰」等，陳也在旁助陣飆國罵。

巫姓運將不甘車輛髒了、人還被侮辱，報警提告他們妨害名譽。王、陳都否認犯公然侮辱，辯稱「不知道，我酒醉了，什麼都不知道」。好在巫姓運將有側錄蒐證。橋頭地院審理，參考蒐證影像、員警筆錄，認定王、陳犯公然侮辱罪。