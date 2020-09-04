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160萬買凶宅轉手隱瞞資訊賣280萬 屋主犯詐欺等罪判1年10月
嘉義縣陳姓女子日前在太保市，以160萬元購買1戶凶宅，以偽造買賣契約「總價250萬元」向銀行貸款178萬元，並隱匿凶宅資訊將房子以280萬元賣給李男，李得知受騙提告，法院認定陳女偽造私文書罪判1年10月，犯罪所得280萬元沒收，可上訴。
53歲陳姓女子2年前在太保市，以160萬元向王姓屋主購屋，王事先已告知該屋曾有王文上吊自殺身亡非自然身故，俗稱「凶宅」，陳女為了取得較多的貸款，和曾姓不動產負責人合作，在買賣契約上填寫「買賣總價250萬元」，當年5月持偽造契約書向銀行貸款178萬元。
陳之後隱匿凶宅資訊，請其子在網路上刊登出售不動產 的資訊，李男看屋後同年9月以280萬元向陳購買該住宅，並將房子租借他人，直到今年初才得知房子為凶宅，認為自己受騙向警方報案提告。
陳女辯稱，從頭到尾都不知道該不動產是凶宅，買賣簽名時契約都是空白，曾姓不動產負責人開價250萬元，她沒有殺價就答應了，之後才得知房子是凶宅，沒有主觀上要詐騙對方意圖。
法院傳喚證人曾姓不動產負責人，曾直言當初有告知陳女，該不動產上20年前曾有人上吊身故，陳女也在相關文件上簽名，但陳女希望貸款貸高一點又不想出訂金，所以送銀行契約書沒有寫曾發生非自然死亡，買賣價寫250萬元，因為銀行知道凶宅就不會放貸。
檢察官訊後原依詐欺案聲請簡易判決，但法院認定陳女曾擔任不動產仲介，熟悉市場交易模式及行情， 明知一般人對於凶宅忌諱，仍以低價購屋，又持偽造契約書、隱匿兇宅重要資訊，販售他人獲不法暴利，涉犯偽造私文書、詐欺取財罪，因兩者為共同行為，以較重的偽造文書判刑。
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