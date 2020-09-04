快訊

40多歲女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國

慕夏作品明年將來台展出 布拉格市長：展品非常豐富

聽新聞
test
0:00 / 0:00

160萬買凶宅轉手隱瞞資訊賣280萬 屋主犯詐欺等罪判1年10月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣陳姓女子日前在太保市，以160萬元購買1戶凶宅，以偽造買賣契約「總價250萬元」向銀行貸款178萬元，並隱匿凶宅資訊將房子以280萬元賣給李男，李得知受騙提告，法院認定陳女偽造私文書罪判1年10月，犯罪所得280萬元沒收，可上訴。

53歲陳姓女子2年前在太保市，以160萬元向王姓屋主購屋，王事先已告知該屋曾有王文上吊自殺身亡非自然身故，俗稱「凶宅」，陳女為了取得較多的貸款，和曾姓不動產負責人合作，在買賣契約上填寫「買賣總價250萬元」，當年5月持偽造契約書向銀行貸款178萬元。

陳之後隱匿凶宅資訊，請其子在網路上刊登出售不動產 的資訊，李男看屋後同年9月以280萬元向陳購買該住宅，並將房子租借他人，直到今年初才得知房子為凶宅，認為自己受騙向警方報案提告。

陳女辯稱，從頭到尾都不知道該不動產是凶宅，買賣簽名時契約都是空白，曾姓不動產負責人開價250萬元，她沒有殺價就答應了，之後才得知房子是凶宅，沒有主觀上要詐騙對方意圖。

法院傳喚證人曾姓不動產負責人，曾直言當初有告知陳女，該不動產上20年前曾有人上吊身故，陳女也在相關文件上簽名，但陳女希望貸款貸高一點又不想出訂金，所以送銀行契約書沒有寫曾發生非自然死亡，買賣價寫250萬元，因為銀行知道凶宅就不會放貸。

檢察官訊後原依詐欺案聲請簡易判決，但法院認定陳女曾擔任不動產仲介，熟悉市場交易模式及行情， 明知一般人對於凶宅忌諱，仍以低價購屋，又持偽造契約書、隱匿兇宅重要資訊，販售他人獲不法暴利，涉犯偽造私文書、詐欺取財罪，因兩者為共同行為，以較重的偽造文書判刑。

陳女隱匿凶宅資訊、製作假買賣契約書，轉手就算賺100多萬， 被法院判刑1年10個月。記者卜敏正／攝影
陳女隱匿凶宅資訊、製作假買賣契約書，轉手就算賺100多萬， 被法院判刑1年10個月。記者卜敏正／攝影

凶宅 詐欺 偽造文書

延伸閱讀

賣屋「售」字中間特別長藏玄機 背後意義曝光：老仲介才懂

因垃圾堆放問題遭碎屍「多袋分裝」 凶宅10年後竟被瘋搶

凶宅被6組客戶瘋搶 掛牌9小時「2874萬」秒賣掉

衰！房子被亂轉租「二房客」自殺成凶宅 房東怒告求償

相關新聞

逃死！偷錢挨罵拿榔頭殺死3親人 逆孫判無期徒刑定讞

男子郭濬毅2年前偷竊叔公財物遭斥責，憤而拿榔頭槌死叔公、嬸婆和外婆3人，再把現場故意布置成外力侵入劫財的假象，一、二審依...

替「館長」不替徐永明辯護？黃國昌：兩件事沒辦法比擬

「館長」陳之漢上月28日凌晨遭劉姓男子連開3槍，當場倒地送醫治療，而時代力量前立委黃國昌無償擔任館長告訴代理人，引發正反...

白狼兒張瑋聲請限境解禁駁回 法官：犯20罪有逃亡動機　

統促黨被控接受不明政治獻金案，總裁「白狼」張安樂子、媳張瑋、王姝茵被起訴；張瑋、王姝茵審理中的限境處分下周屆期，他們日前...

超衰小黃！醉奧客上車偷解大小便、飆五字經 運將開告

超衰小黃！高雄市巫姓運將平時開計程車跑車，今年2月29日凌晨時分，載到醉醺醺的王姓、陳姓男乘客，兩人一前一後上車；沒想到...

160萬買凶宅轉手隱瞞資訊賣280萬 屋主犯詐欺等罪判1年10月

嘉義縣陳姓女子日前在太保市，以160萬元購買1戶凶宅，以偽造買賣契約「總價250萬元」向銀行貸款178萬元，並隱匿凶宅資...

總統大選前爆料韓國瑜挨告 黃國昌：濫訴製造寒蟬效應

時代力量前立委黃國昌，今年總統大選前踢爆國民黨候選人韓國瑜妻子李佳芬家族利用權勢盜採砂石，且韓當時擔任立委疑似涉特權關說...

警官羅明村涉賄判13年潛越南11載 怕疫情失控他悄歸案

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時被控收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，他認...

點歌機連結陸「雲端曲庫」侵台音樂著作權 台灣電石公司被起訴

台灣雷石娛樂公司在家樂福、MOMO網購平台販售的「瘋潮唱雲端點歌機」，因能連接大陸雲端資料庫下載歌曲，但內含好幾百首台灣...

統促黨總裁張安樂抬棺抗議蘇貞昌 違反集遊法獲不起訴

統促黨總裁張安樂不滿行政院長蘇貞昌去年2月間在立法院「掃把說」，為此率眾到立法院抬棺抗議，險跌入棺材。事後，警方依違反集...

批韓國瑜包庇李佳芬家族盜採砂石 黃國昌挨告出庭

時代力量前立委黃國昌，今年總統大選前踢爆國民黨候選人韓國瑜妻子李佳芬家族利用權勢盜採砂石，且韓當時擔任立委疑似涉特權關說...

男子遭父親舉報吸毒 遷怒員警飆罵三字經處拘役50日

台南市方姓男子染毒癮，5月28日下午在家吸毒，連父親也看不下去，報警處理，未料，善化警分局吳姓、陳姓兩員警到場調查，父親...

石木欽自訴許宗力誣告 北院駁回

公務員懲戒委員會前委員長石木欽被指違反法官倫理，石請辭移送監察院後，自訴司法院長許宗力、前司法院秘書長呂太郎、司法院政風...

熱門新聞

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

337萬片陸製口罩混入實名制 雙北、宜蘭都遭殃！明日起至11日可換貨

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。