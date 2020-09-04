總統大選前爆料韓國瑜挨告 黃國昌：濫訴製造寒蟬效應

律師黃國昌表示，在現在法治國家韓國瑜竟然是用這樣的方式，沒有針對自己過去行為，展現歉意跟悔意，是透過濫訴方式想要製造寒蟬效應。記者賴佩璇／攝影 時代力量前立委黃國昌，今年總統大選前踢爆國民黨候選人韓國瑜妻子李佳芬家族利用權勢盜採砂石，且韓當時擔任立委疑似涉特權關說。韓不滿提告黃涉違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選，台北地檢署今上午傳喚黃到案說明，庭訊後黃受訪批評韓濫訴。

去年11月29日，黃國昌開記者會指控，李佳芬家族過去在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，且在政府提出聯管計畫要求抽砂船離開河川後，透過濫權手段把「河川地」變為「浮覆地」，解決李家問題、滿足採砂牟利的需求。

韓國瑜辦公室不滿黃在選前緊咬不放，12月2日委請律師葉慶元赴北檢提告。主任檢察官黃正雄今上午傳喚兩造出庭說明。庭訊後，黃國昌與葉慶元各別接受媒體聯訪。

黃國昌說，去年揭發韓在擔任立委期間，利用職權、花國家預算蓋新提防圈地，違法佔用國有地讓他的岳父家可作為砂石洗選場的事實，在每個階段當中，對提出質疑內容都已提出非常充足事證來加以證明。

至今為止，韓沒有勇氣面對這些質疑，他也沒有辦法站出來面對社會大眾，對這件事情說清楚、講明白，竟然透過濫訴的手段進行事後追殺，本人絕不會接受，也不會因此畏懼。

他指出，自己只是非常難過，在現在法治國家韓國瑜竟然是用這樣的方式，沒有針對自己過去行為，展現歉意跟悔意，是透過濫訴方式想要製造寒蟬效應，「我絕對不會接受！」

葉慶元表示，立委沒有在國會開記者會污衊其他人的特權，尤其沒有在選舉期間針對其他政黨候選人，不實控訴又不受追訴的權利，黃之前對韓國瑜、妻子李佳芬家族的指控都是不實污衊。

今天在檢察官開庭過程裡面，我方提出相關證據，黃當場反應是「其實可以調我跟水利署相關的函，可看出我是逐步慢慢蒐證。」我方要問黃的是，一開始蒐證不齊全，為什麼可以指控別的候選人，甚至是他的岳父？