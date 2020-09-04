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警官羅明村涉賄判13年潛越南11載 怕疫情失控他悄歸案

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時被控收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，他認為自己是冤枉的，逃亡越南；今年6月因新冠肺炎疫情爆發，加上身體欠安，主動寫信表示要歸案，結束11年的逃亡生涯。高等法院今就未確定的案件開訊問庭，羅說「沒做的事情，我要回來面對」。

1997年間，羅明村（66歲）轄區「新樹林餐廳」發生槍擊案，黃漢旗等人被指涉案，打電話向羅表示槍擊案非他所為，他向羅承諾會找人出來頂罪。羅被指控在明知黃漢旗犯下槍擊案，卻收受對方50萬元賄款，逮捕黃的小弟移送法辦；檢方依貪汙罪起訴羅明村，他矢口否認犯罪，高等法院更二審改判有期徒刑13年、褫奪公權5年，2009年最高法院駁回上訴定讞。

律師團主張，更一審判決後，檢察官逾期上訴，全案應無罪確定，不會有後續有罪判決。羅明村大女兒代父向高院聲請再審，法院審理後認無新證據，且經調閱判決書送達時間，未超過10天上訴法定期限，因此駁回。提起抗告後被駁回，改由檢察總長提非常上訴。

至今，羅家人和律師團已請檢察總長提50次非常上訴，但總長只有幫他們提1次；羅提再審也遭駁。

羅明村返台後，即至宜蘭監獄服刑，高院今就另案開庭，但僅人別訊問。法官詢問羅「為何不來開庭？」他回答因第一個案件他沒做卻遭判刑，他無法接受，便跑去越南。今年6月，羅寫信表示要歸案，檢察官發交執行，他向法官說「沒做錯事、沒有違法」。

律師林俊宏表示，看了資料後認為羅是無辜的，既然歸案了，律師團也會繼續救援；因羅長期滯外，無法親自向法官說明，因此想當面和法官說明冤情和困境。林說，羅明村的第一件案子定讞後，從沒有人發執行通知、通緝，之所以被通緝，是因第二案沒到庭才遭通緝，檢方也才跟著通緝。

羅明村的女兒羅曉筠今原本要到庭旁聽，但因遲到而撲空，羅已還監。羅曉筠說父親的心臟問題嚴重，逃亡期間都沒有、也不敢就醫，都靠他去藥局買成藥或靠台灣家人寄藥；這次歸案前父親沒先說，她們心想父親可能擔心疫情和自己的身體狀況，怕「回不來」。

羅曉筠也希望父親回來後，訴訟可以明朗一點，也不要再延宕，家人會繼續聲請再審和非常上訴。

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時被控收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，他認為自己是冤枉的，逃亡越南。今年6月因新冠肺炎疫情不明，他決定返台歸案，高等法院今開庭訊問另案。記者王宏舜／攝影
前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時被控收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，他認為自己是冤枉的，逃亡越南。今年6月因新冠肺炎疫情不明，他決定返台歸案，高等法院今開庭訊問另案。記者王宏舜／攝影

通緝 槍擊 疫情

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