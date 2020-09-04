逃死！偷錢挨罵拿榔頭殺死3親人 逆孫判無期徒刑定讞
男子郭濬毅2年前偷竊叔公財物遭斥責，憤而拿榔頭槌死叔公、嬸婆和外婆3人，再把現場故意布置成外力侵入劫財的假象，一、二審依家暴殺人等罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，郭濬毅確定逃死。
判決指出，郭濬毅2018年5月10日到叔公家聊天，見叔公走進廚房，竟下手偷衣櫥內的錢財，還沒得手就被叔公發現、斥責、毆打，他不甘受辱，拿榔頭猛搥叔公頭部，直到叔公倒地不起。
郭濬毅事後不管叔公死活，持續搜刮財物，未料離去時被嬸婆發現，再起殺機槌死嬸婆；他步出屋外，遇到住在隔壁的外婆前來查看，還表示要報警處理，郭濬毅尾隨外婆進屋，再拿榔頭打死外婆，並搜刮屋內5000多元，再翻倒案發現場的電視櫃、房間物品，掩飾自己犯行。
郭濬毅逃離現場後，將鐵鎚、手套丟在附近山區樹林，再返回住處換下沾染血跡的衣褲，丟至住家外垃圾箱後呼呼大睡；隔天，外婆鄰居上門送青草茶，發現有異後進屋查看，發現3人慘死，報警處理。
郭濬毅坦承犯行，台南地院一審認為，郭沒有前科且犯後悔悟，且被害家屬與他也有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑；3名被害人已死亡，若讓郭處以極刑，對家庭及其他親屬勢必造成更大傷害。
法官認為，郭濬毅經矯治有再社會化高度可能性，因此判決無期徒刑，可達到預防再犯的目的。
案件上訴，台南高分院二審指出，郭濬毅手段凶殘，但他沒有前科、吸毒或酗酒，本件是因臨時起意竊盜遭斥責，一時衝動下犯案，並非有計畫性的預謀殺人。
另根據郭濬毅前妻說法，郭案發後主動提離婚，希望減少小孩的衝擊，也可讓前妻取得單親補助照顧子女，離婚後，前妻仍會赴看守所探視郭，並說郭在犯案前對小孩很好，也會陪同孩子遊玩，可見郭雖犯滔天大罪，但本質上仍有善良的一面，非窮兇惡極之人，犯後也表示悔悟，且被害者家屬也未要求處以極刑，因此仍判郭無期徒刑。
郭濬毅不服提上訴，而檢方未上訴，最高法院認為郭上訴無理由，駁回上訴，全案定讞。
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