統促黨總裁張安樂抬棺抗議蘇貞昌 違反集遊法獲不起訴

統促黨總裁張安樂不滿行政院長蘇貞昌去年2月間在立法院「掃把說」，為此率眾到立法院抬棺抗議，險跌入棺材。事後，警方依違反集會遊行法將張、成員胡大剛、張馥堂等3人函送法辦。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。

蘇貞昌去年2月22日到立法院備詢，國民黨立委賴士葆質詢時，針對兩岸議題砲火相當猛烈，詢問「若兩岸打起來，院長要不要站到第一線？」蘇貞昌強調，若真的開戰，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」，要表達「保護自我的決心」。

張安樂質疑民進黨把台灣人當芻狗，說要戰到一支掃帚，但民進黨官員們的子女又有哪一個在部隊？去年2月26日上午，張聚集上百名統促黨成員，抬棺到立法院抗議。

張安樂等人將棺材要搬下貨車並抬進立法院，遭到現場維安的警方制止，並將棺材推回車上，雙方推擠過程中，張安樂摔下貨車，但被周遭的人抱住沒有受傷，最後棺材掉落中山南路安全島上，警方立即查扣。