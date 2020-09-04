批韓國瑜包庇李佳芬家族盜採砂石 黃國昌挨告出庭

時代力量前立委黃國昌，今年總統大選前踢爆國民黨候選人韓國瑜妻子李佳芬家族利用權勢盜採砂石，且韓當時擔任立委疑似涉特權關說。韓不滿提告黃涉違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選，台北地檢署今上午11時傳喚黃到案說明。

檢方今上午先傳喚告訴人韓國瑜，韓委由律師葉慶元出庭；檢方接著傳喚黃國昌，釐清案情。黃庭前受訪，僅表示：「先去報到一下。」

去年11月29日，黃國昌開記者會指控，李佳芬家族過去在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，且在政府提出聯管計畫要求抽砂船離開河川後，透過濫權手段把「河川地」變為「浮覆地」，解決李家問題、滿足採砂牟利的需求。

韓國瑜辦公室不滿黃在選前緊咬不放，12月2日委請律師葉慶元赴北檢提告。葉說，黃國昌格局越來越小，知道我方要採取法律手段，只能講出酸言酸語，跟網路上的鄉民一樣。「戰神」沒想到晚節不保，為搶救選情講話越來越不入流，很可悲。