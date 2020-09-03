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中女中裝人臉辨識違人權？ 「合理隱私期待」標準不一

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台中女中學生宿舍這學期加裝人臉辨識系統（圖右上角），打算當作點名機制，學生疑慮侵犯隱私、怕個資外洩。圖／台中女中提供
台中女中學生宿舍這學期加裝人臉辨識系統（圖右上角），打算當作點名機制，學生疑慮侵犯隱私、怕個資外洩。圖／台中女中提供
台中女中宿舍為點名而裝設人臉辨識系統，市議員質疑有侵犯隱私權疑慮，法界人士認為「特徵」雖屬個人資料保護法的規範範圍，在特定條件下仍可處理及利用；若辨識系統是裝設在出入口，目的是為管理宿舍安全，難以認定侵害隱私權。雲林科技大學科技法律研究所所長袁義昕指出，校方因執行法定義務而蒐集個資，管理乃職責所在。

袁義昕指出，個資法所指的個資包括人別資料、特徵、指紋、社會活動等，而「個人資料檔案」則是指依系統建立而得以自動化機器或其他非自動化方式檢索、整理的個資集合，要蒐集、處理和利用必須合法。袁指中女中為公務機關，管理宿舍安全是法定職務，尤其女學生又多未成年，在這種情況下應為法律所允許。

袁建議，為避免爭議，校方可以在宿舍出入處加設告示牌，告知宿舍採行人臉辨識系統、非住宿人員未經許可不得進入，若只有出入口裝設人臉辨識系統，不算過度侵害。

雲林科技大學科技法律研究所所長袁義昕。 圖／擷自臉書
雲林科技大學科技法律研究所所長袁義昕。 圖／擷自臉書

律師林育杉指出，「個資」與「隱私」概念雖有重疊，但仍有不同，外界可能混為一談。林說，基於安全考量，在符合比例原則的條件下設置人臉辨識系統，目的正當，況且系統是拿來當點名機制，也不是偷拍、不當處理，在一般的消費網絡，可能早就投入使用。

一名法官表示，該不該使用人臉辨識系統已是老問題，爭議點在每個人對「合理隱私期待」標準不一致，不過一般人「走出來」就不能有隱私期待，尤其若只是在宿舍定點裝設系統。他說，現代人是否只能接受人工點名、交換證件，而不能接受人臉辨識，有討論空間。

華南銀行副董事長林知延因在前妻吳欣盈的座車裝GPS衛星定位器跟蹤，台灣高等法院更一審依竊錄非公開活動罪判拘役15日，合議庭舉美國法院近年針對類似案件所採取的「馬賽克理論」為例，指馬賽克拼圖乍看之下微不足道、瑣碎的圖案，拼聚在一起後就會呈現一個寬廣、全面的圖像。不過法界人士認為GPS是動態追蹤，和裝人臉辨識系統不一樣。

人臉辨識 宿舍 個資

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