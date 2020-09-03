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入獄議員的會客菜過重 管理員幫關說遭拒怒嗆同事

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

澎湖監獄劉姓管理員涉為前縣議員葉明縣的家屬會客菜過重，請託同事放行，卻遭拒絕，氣得當場嗆聲。圖／翻攝Google map
澎湖監獄劉姓管理員涉為前縣議員葉明縣的家屬會客菜過重，請託同事放行，卻遭拒絕，氣得當場嗆聲。圖／翻攝Google map
澎湖監獄劉姓管理員和貪汙案入獄的澎湖前議員葉明縣為鄰居，去年5月葉的家屬準備會客食物超重，劉於是要求負責物品檢查的郭姓同事放行，不料卻遭拒絕，劉涉氣得手指郭，嗆「你在馬公不要被人遇到」。全案高雄高分院依妨害公務執行罪，判2月徒刑，得易科罰金6萬元定讞。

據了解，葉明縣涉鄉公所土地買賣向業者收賄210萬，最高法院前年8月駁回上訴，判他2年半定讞。

判決指出，葉明縣的家屬去年5月5日上午7點45分到澎湖監獄會客，但準備的會客食物超重，劉姓管理員（52歲）基於跟葉一家是鄰居，便替葉的家屬請託放行，不過負責執行寄入物品檢查的郭姓管理員當場拒絕。

劉姓管理員碰壁後氣得用手指指向郭，嗆聲「哩係勒，我跟你說，你在馬公不要被人遇到（台語）」脅迫郭且言語恐嚇，郭決定提告。

劉姓管理員辯稱，他所說的話應不到妨害公務及恐嚇的程度，一審法官則勘驗錄影光碟，認定劉的用詞與動作有情緒性，表達要侵害對方生命、身體意思，且澎湖面積不大，客觀上足以使郭姓管理員感到心生恐懼，依妨害公務執行罪判2月徒刑，得易科罰金。

檢方上訴指出，劉姓管理員在公開的監獄接見窗口對人脅迫，其他民眾見到目無法紀之舉，嚴重危害公務員公信力，且否認犯行也沒和解，判太輕；劉上訴後願意認罪，二審合議庭維持原判。

澎湖 妨害公務 監獄

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