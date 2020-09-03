涉詐秋冬補助117萬元 旅店業者等52人緩起訴

北巿「191旅店」杜姓女負責人涉嫌收集民眾證件資料，指示員工詐領秋冬旅遊補助及夜市券，得手117萬餘元。士檢考量杜女、員工、民眾共52人認罪繳回犯罪所得，處分緩起訴。

士林地檢署緩起訴處分書指出，杜姓女子因疫情影響生計，且因本案羈押超過50天，歷此偵查程序應有所警惕，給予緩起訴1年，必須支付公庫新台幣20萬元，及接受法治教育。

此外，擔任旅店經理的杜女胞弟則須支付公庫10萬元與接受法治教育；其餘13名員工與37名提供證件資料的民眾，則須支付公庫1萬元或接受法治教育。

檢方查出，杜姓女子自民國108年9月至今年1月間，向親友、寧夏夜市周邊民眾收集身分證或健保卡等證件照片，並交付每人400元現金及200元夜市券，再告知「入住日期」、「房號」，提醒若接到抽查電話，要說有住宿等語，以免遭查緝。

杜女將取得的證件照片傳送到旗下3家旅店的公用Line帳號，由當天櫃台人員將證件資料，登錄至旅店訂房系統，再把資料及偽造的統一發票一併登錄並上傳至交通部網頁「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」專區。

杜女等人虛構民眾入住消費而符合資格領取1000元旅遊補助及200元夜市券的假象，向台北巿、桃園市政府請領補助款，並向經濟部領用夜市抵用券，總計申請4744名民眾的補助，實際得手117萬餘元。

檢察官認為，杜女等人涉犯詐欺取財等罪，審酌杜女詐領政府政策性補貼，再與民眾朋分利潤，助長民眾貪圖私利，共同蠶食國家資源卻無罪惡感的陋習，所為實有不該。

檢察官審酌，杜女等52名被告均認罪、深表悔悟，杜女繳回117萬元補助款，另考量旅店員工依杜女指示犯案，無其他分紅，提供證件資料的民眾不法所得非鉅並自動繳回，日前全數處分緩起訴。