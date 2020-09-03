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保母被控害死6月大女嬰 新北檢查出是「自然死」

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名保母被一對夫妻指控疏於照顧，害他們6個月大的女嬰趴睡窒息導致死亡結果，但新北地檢署調查發現，女嬰死因是「自然死」。示意圖/Ingimage
新北一名保母被一對夫妻指控疏於照顧，害他們6個月大的女嬰趴睡窒息導致死亡結果，但新北地檢署調查發現，女嬰死因是「自然死」。示意圖/Ingimage
新北一名保母被一對夫妻指控疏於照顧，害他們6個月大的女嬰翻身趴睡窒息，急救後仍不治死亡；新北地檢署偵訊時，保母否認犯行，強調自己每15到20分鐘就會查看狀況，察覺有異時也第一時間CPR及求救，而法醫鑑定報告也顯示女嬰是「自然死」，全案今天偵結不起訴。

夫妻指控，他們是2017年7月委託保母照顧女嬰，工作性質為全日（24小時）托育，內容包括照顧女嬰生活及保護，但她曾為了迎接其他受託照顧的幼童，獨留女嬰一人在家長達12分鐘，又未隨時注意女童情況，導致女童趴睡發生窒息，因腦幹受損和敗血症等原因死亡。

偵訊時，保母否認犯行，辯稱自己下樓接其他幼童前有查看女嬰情形，當時女嬰還是仰躺睡覺，下樓接人時間也只有5、6分鐘，之後就一直待在家裡，大約15到20分鐘就會去看一次。她強調，發現情況不對後，第一時間就叫家人打119，自己也一直幫女嬰CPR到救護人員接手為止。

檢方調查，法醫鑑定報告顯示女嬰大腸桿菌菌血症休克，缺氧缺血性腦病變及併發症，導致死亡結果，死亡原因屬於「自然死」，而鑑定報告也無充分證據能證明女嬰的死因與趴睡窒息有關。

另外，夫妻2人稱醫院醫生曾告訴他們女嬰至少窒息20到30分鐘，但檢方傳訊該名醫生，醫生否認有跟夫妻說過這些話，並稱女嬰第一套血液培養就有大腸桿菌，可認定女嬰有敗血症，不能排除是敗血症休克導致腦壓不足，引發後續腦部缺氧缺血的可能。

檢方認為，保母雖然有超收情形，但此部分屬行政裁罰，無法以此違規推斷超收與女嬰死亡有何因果關係，從其社區監視器畫面觀察，也未能發現延誤就醫情形，全案查無其他證據能證明保母有疏失，因此不起訴處分。

保母 夫妻

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