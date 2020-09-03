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女里長遭解職竟占2千片公家口罩 給丈夫當競選小物

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄三民區一名陳姓女里長遭解職後，涉侵占2000多片區公所發放的口罩，給投入補選的丈夫當競選小物。圖與本案無關。本報資料照
高雄三民區一名陳姓女里長遭解職後，涉侵占2000多片區公所發放的口罩，給投入補選的丈夫當競選小物。圖與本案無關。本報資料照
高雄三民區一名陳姓女里長因違反選罷法，被判當選無效確定。不料她解職後，涉拿區公所防治登革熱發放的口罩，當作她丈夫參與該里里長補選的「競選小物」，總計侵占2200多片口罩。高雄地檢署偵查認定她認罪有悔悟，侵占的價值不高，依公益侵占罪處緩起訴1年，須繳國庫3萬並寫悔過書。

據了解，陳女（57歲）曾擔任2屆三民區的里長，2018年底大選再度連任後，遭對手按鈴控告違反選罷法，檢察官不起訴，對手再提民事當選無效之訴，一、二審認定她利用幽靈人口方式遷戶籍，判當選無效確定。

檢方調查，陳女2019年12月31日解職、今年1月22日交接給代理者，她卻沒把先前三民區公所為登革熱防治所購置的口罩、剩約2200多片繳回，當她丈夫投入里長補選，便把口罩訂在宣傳文宣上當作競選小物。

檢調獲報，4月9日到陳女住處搜索，扣得剩下的口罩265片，陳女偵訊也承認犯行。檢方認定，因她侵占口罩時已卸任，不具公務員身分，不適用貪汙治罪條例，屬犯公益侵占罪，考量她認罪有悔悟，沒前科，侵占物品的價值不高，處緩起訴1年，向公庫支付3萬元並寫悔過書。

口罩 當選無效 選罷法

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