聲請再審開庭 張俊宏發誓若說謊出門倒地

前立委張俊宏。 圖／聯合報系資料照 今年初獲假釋出獄的前立委張俊宏，日前就大業公司背信案聲請再審，高院今天開庭。張俊宏說，這次一定要回清白，「我向上帝宣誓，我如果說謊話，出了這個門，立刻倒地」。

全案緣於，張俊宏被控於全民電通轉投資子公司台灣大業公司董事長任內，動用公司資產清償私人債務；高院更一審4月間依背信罪，判處張俊宏6月有期徒刑確定。

82歲的張俊宏今天在律師張靜等人陪同下出庭；法官詢問，原判決認定大業公司有支付林國華新台幣500萬元，款項性質為何？張俊宏回答，他根本不認識林國華，好幾個人他現在連名字也說不出來，因為他現在有健忘症，林國華他根本不認識。

張俊宏表示，整個判決書，根本是有罪推定，他根本不懂財務，但檢察官及法官都認為他怎麼會不懂；這次一定要回清白，「現在我向上帝宣誓，我如果說謊話，出了這個門，立刻倒地」，認定他掏空，他不服。

律師張靜等人表示，因張俊宏已不是全國電通、大業、台環及環視等公司負責人，後續需要時間找當時的清算人，補上環視入帳傳票做為新事實、新證據，10月底之前交法院。

張俊宏涉嫌與前女友林慧珍等人以購買房地、投資銀行等方式掏空全民電通資產，張俊宏另被控在全民電通董事長任內投資怡鴻等公司，法院裁定張俊宏連同前案，共應執行5年7月徒刑，張俊宏入監服刑後，今年1月間獲假釋出獄。