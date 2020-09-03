涉詐議員助理補助 鄭戴麗香偽造文書緩起訴

國民黨籍新北市議員鄭戴麗香因涉嫌詐領助理補助款，去年7月被新北檢調約談。示意圖／ingimage 國民黨籍新北市議員鄭戴麗香因涉嫌詐領助理補助款，去年7月被新北檢調約談。偵訊時，她坦承登載不實，但強調絕無中飽私囊，經調查後，偽造文書部分今獲新北地檢署緩起訴處分，違反貪污治罪條例部分因罪嫌不足而獲不起訴。

鄭戴麗香是新北市議會第1屆至第3屆議員，其因為涉嫌用人頭請領議會每月公費助理補助款，與丈夫和媳婦將部分款項挪作私用，且金額高達1500萬餘元，因此被檢調人員搜索約談。

偵訊時，鄭戴麗香坦承登載不實公文書，但否認涉貪，強調自己有許多助理，但議會規定申報名額有限，所以才以6人名義申報，再分配給12人使用，要求6人提供帳戶資料也是為了方便分配和統籌運用。

鄭戴麗香表示，不只助理的帳戶，自己的薪轉帳戶也都交給專人處理，有時候還會用自己的薪水代墊助理薪資、紅包和服務處水電等花費，等補助款拿到後才補回，沒有中飽私囊。

檢方調查，鄭戴麗香確實能提出以個人帳戶先行墊付助理費的匯款資料，統籌助理補助款支用柚子、毛毯和花籃等禮品也有收據證明，但無證據顯示鄭戴麗香夫妻2人和媳婦將錢挪做私用情節，最後審酌地方民意代表費用補助條例「總額不變，彈性多元運用」原則，認為3人僅涉犯行使登載不實公文書。