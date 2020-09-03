快訊

實名制口罩混陸貨 食藥署勒令加利科技停工、明起接受民眾退換貨

加強預防性侵犯再犯 法界籲強制到庭聆判後羈押

中央社 / 台北3日電

羅姓男子涉嫌性侵遭判刑10年，卻在宣判後另涉高雄少女失聯案。法界人士建議，應訂定強制被告到庭聆判，且達一定刑度即羈押的防逃機制，以防類似情形再度發生。

31歲的羅姓男子原任職台北市某家保全公司區經理，台北地檢署指控他涉嫌於107年間以面試為由，分別對15歲、16歲的少女下藥猥褻、性侵，並拍下不雅照片。

他在偵查中被羈押，北檢起訴並移審台北地方法院時獲法官裁定交保。審理期間，北檢於今年5月請求法院羈押，但法官認為羅男坦承不諱、賠償被害人、遵期到庭，並命羅男禁止與被害人接觸，而認定無再犯之虞，因而未予羈押。

北院今年7月23日依違反兒童及少年性剝削防制條例、刑法加重強制性交罪，判處羅男應執行有期徒刑10年。由於羅男、檢方均未上訴，案件已於8月31日定讞。

詎料，羅男在一審宣判後另犯高雄少女失聯案，引發外界對於院檢強制處分的議論。

曾任法官的一名不願具名律師表示，檢察官起訴被告後，是否繼續羈押被告是法官的職權，檢察官只能建議、促請法官注意，法官必須為自己的裁定負責；而本案一審判決後因未上訴而定讞，但檢察官在案件定讞前也不可能將被告發監執行。

這名律師說，應設立強制被告到庭聆判制度，且若宣告一定程度以上的刑度時，法官即可羈押被告；偵查中涉犯本刑5年以上的重罪都能成為羈押要件之一，更何況羅男一審被判刑10年卻還在外趴趴走甚至犯案，現行制度確實值得檢討。

另有法界人士說，目前性侵害犯罪防治法的強制治療、電子腳鐐監控都是針對判決確定的加害人，畢竟不可能將未判決確定的被告都納入治療、監控範圍，參考國外的重刑羈押制度，或許可在案件確定前發揮一定的預防再犯效果。

性侵 檢察官

延伸閱讀

爆料假三倍券不罰警要抗告 法界人士分析翻盤機率不大

羅嫌承認「略誘罪」也無效 囚少女遭收押理由曝光

沒羈押羅育祥誰之過？北院：交保16個月檢察官才想押

羅育祥2年前2度性侵少女 協辦警員：他當時情緒很冷靜

相關新聞

涉詐議員助理補助 鄭戴麗香偽造文書緩起訴

國民黨籍新北市議員鄭戴麗香因涉嫌詐領助理補助款，去年7月被新北檢調約談。偵訊時，她坦承登載不實，但強調絕無中飽私囊，經調...

陪岳母看診機車被移動收紅單 他拍照片自保！法官判免繳

基隆市唐姓男子被警方舉發，在衛生福利部基隆醫院對面巷內違停。唐男不服並提行政訴訟，指機車龍頭鎖受損，又剛收到友人傳送警方...

遠航掏空35億元罪刑重 張綱維出庭認2條輕罪

台北地院審理遠航掏空案，今天提訊羈押中的遠航董事長張綱維開庭。張稱，遠航是他獨資，沒有掏空的問題，但重整計畫土地交易虛報...

孫安佐涉製造手槍未遂罪遭起訴嘆衰 明下午法院首開庭

20歲孫安佐，2018年在美國因非法持有彈藥罪，經聯邦法院判決有罪，服刑238日後返台，士林地檢署依照製造手槍未遂罪嫌起...

涉喝花酒包庇納骨塔位未完工 高市殯葬處公務員收押

高雄檢廉查出高市府殯葬管理處墓政課的43歲謝姓技術員，涉接受包商招待2度上舞廳，明知「納骨塔櫃位」工程延宕，卻包庇陳報竣...

詐領秋冬旅遊補助117萬元 52人繳回犯罪所得獲緩起訴

杜姓女子經營「191旅店」等3家旅館，涉嫌在寧夏夜市搜集民眾身分資料，詐領秋冬旅遊補助每房每晚1000元及200元夜市抵...

「OB嚴選」涉逃漏稅2700多萬元 創辦人等22人遭起訴

知名網拍服飾品牌「OB嚴選」創辦人王蘭芳被控向虛設行號、交易廠商購買進貨不實發票以扣抵稅額，從2011年到2017年間逃...

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

政務委員張景森不滿清華大學教授彭明輝在部落格罵他「沒有人格的人」等語，求償200萬並要求登報道歉，一、二審均判彭明輝免賠...

男專櫃員將208件共88萬元行李箱等商品送客人 判6個月

嘉義吳姓男子為某旅行箱公司員工，去年在百貨公司任專櫃服務員期間，將208件行李箱、旅行包納為己有、分送客人，並侵佔數千元...

維冠大樓倒塌判賠4.5億 法扶會9月13日說明會

台南市永康區維冠金龍大樓2016年2月6日美濃地震中倒塌，造成115位死者及百餘位傷者的重大傷亡，法律扶助基金會當下立即...

幫大哥頂罪卻要不到律師費 小弟憤上訴咬出持毒人

剛滿18歲的陸姓男子為挺林姓大哥，在汽車旅館遇警方臨檢被查獲含安非他命的梅片，林使了個眼色陸就承擔下來，一審被依毒品罪判...

影／公司門口電線桿被撞倒 業者報警揪出自家司機涉案

台中市西屯區協和南巷的一間公司在上月21日透過1999專線報案，稱公司門前的電線桿遭人撞斷，涉案駕駛肇事後逃逸無蹤，警方...

熱門新聞

實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金硬幹

驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

救人無數！搜救犬「林志玲」今辭世 是牠找出華山分屍案遇害地點

基隆國中生墜樓亡疑撿紗窗失重心 學校：沒異樣只感冒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。