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遠航掏空35億元罪刑重 張綱維出庭認2條輕罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理遠航掏空案，今天提訊羈押中的遠航董事長張綱維開庭。張稱，遠航是他獨資，沒有掏空的問題，但重整計畫土地交易虛報6.15億元案情，坦承偽造私文書罪，也承認違反民航法，張的律師劉煌基聲請傳喚重整人蔡慧玲出庭。

張綱維偵查中羈押禁見4個月白頭，今年7月30日被訴，法官開庭裁定張羈押、不禁見；張今天對重罪指控仍作無罪答辯，認2條輕罪，他告訴法官花2年投資20億元讓遠航復飛，「遠航沒有東西讓我掏」，被指掏空、背信、詐欺、侵占讓他輾轉難眠，「黑髮全變白髮」。

張綱維說，他思考很久發現，可能是自己是學化工的，理財觀念不正確，輕信財務人員給他的觀念，有會計師建議他以股東往來計息幫助公司營運，可能不正確，不過他沒有犯罪動機。

張綱維說，多年前遠航被掏空時是上市公司，這次不是，這次法院派的重整團隊找上他，他出二、三千萬發員工薪水，是想做好事，後來「公親變事主」，遠航員工無數次懇求他才接手，「要不然我是白痴啊？」

張綱維說，遠航的重整計畫要求將優先債權、有擔債權、無擔債權結束後才讓遠航營運，並未規定營收要多少，重整計畫每一筆重要帳目都經過律師、會計師、銀行代表簽認，沒有必要作假。

張說，向安泰銀貸款是為償還最後借款以完成重整，遠航當時負債百億，不能當借款人，才由他名下其他公司作擔保，連自己母親都是連帶保證人；重整完畢，因安泰利息偏高，才轉向合庫辦理代償，但合庫後來又要求將借款人改回遠航。

張綱維稱，重整後民航局希望將資產過戶遠航，民航局每年對遠航金檢，他遵照辦理，「最後怎麼都是我的錯？」，張稱，他聽民航局的指示暫停營運，民航局又不讓他續飛，他打訴願也打贏民航局，對於停飛造成的社會困擾，願意道歉。

律師劉煌基說，檢察官起訴關鍵在「飛安及財務精進計畫書」不實，但從未傳證交通部航政司、民航局承辦人，聲請發函交通部調查承辦人是誰？交通部對其他公司是否有類似計畫？另聲請調閱台北地院「98年度整字第1號」遠航重整案全卷，證明重整計畫允許搭配對外借款。

劉煌基說，張綱維向民間借款重整遠航，並未將債務轉嫁遠航，且一般公司行號由負責人籌款幫助公司周轉很常見；他說，檢方指張綱維在抽佣、維修飛機、廣告收入上財報不實，其實這些沒有對財報成重大影響。

公訴檢察官說，民航局要求張綱維提「飛安及財務精進計畫書」，是發現遠航有被掏空疑慮，基於飛安考量而為，其他公司沒有這種情形，反對調卷；檢方說，張稱投入資金卻避談金源，且未交待為何2015年重整後，隔年暴增31億元應收關係人款項、22億元長期負債，供述不實。

依台北地檢署起訴資料，張綱維違反證交法、民航法、公司法、刑法偽造文書、業務侵占多罪，同案被訴的還有遠航副董事長鄭晴文、合庫董事長廖燦州共10人。

檢方指控，遠航累計130多億元負債，公司經營出現重大危機，向台北地院聲請重整，張綱維卻詐騙法官，隱匿自己有財力不足的問題，引進即時資金執行重整，於取得重整人資格後，進一步取得遠航經營權。

張綱維以不實重整計畫獲取遠航復航許可，另虛增營收美化財報進行掏空，侵占遠航資金，債留遠航，再以八卦山「爛尾樓」沖銷帳款的關係人，繼續向合作金庫貸款，私自挪用至他個人的樺壹租賃公司，共掏空35億元。

遠東航空公司董事長張綱維（右）。圖／報系資料照片
遠東航空公司董事長張綱維（右）。圖／報系資料照片

遠航 民航局 掏空 張綱維

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