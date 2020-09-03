孫安佐涉製造手槍未遂罪遭起訴嘆衰 明下午法院首開庭

20歲孫安佐，2018年在美國因非法持有彈藥罪，經聯邦法院判決有罪，服刑238日後返台，士林地檢署依照製造手槍未遂罪嫌起訴，明天下午2點30分，士林地方法院首開，孫安佐將出庭說明。

孫安佐2018年在美國學校對同學說「持槍射擊學校」，因此遭警方逮捕，寄宿家庭搜出槍枝零件和1600多發子彈，孫遭恐怖威脅罪、外國人非法持有彈藥罪判決有罪，服刑238日後遣返回台。

士林地檢署檢察官認為，孫安佐從無到有，上網購買手槍零件，拼裝一把槍，「組合」也是製造槍枝的一部分，認定涉犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例第7條第6項、第1項未經許可製造手槍未遂罪，依法起訴。

檢方強調，非法製造槍枝部分，尚未經美國法院裁判，我國具有審判權。另，孫已服刑的近８月，因罪名不同不得折抵，此條法為最輕本刑有期徒刑7年以上，未遂減刑刑期砍半，若遭判刑，至少判處3年6月起跳。

孫安佐遭起訴後，拍影片還原案發狀況，影片中孫直白的說「我要被吉了！」也說明回台灣後，仍在跑法院流程，2年多來才沒有提及在美國發生的事。

孫安佐在影片中說「這件事情是滿衰的」，當時在學校對同學說要掃射學校，但同學嚇到後，立即說「只是開玩笑」不料，隔日5、6個武裝警察來了，隨即就被依照恐嚇威脅罪逮捕。

孫稱，自己喜歡運動、射擊，在美國被判得重是因為家裡放置的東西，但沒有被美方起訴未遂製造槍械罪。他說，不管發生什麼都接受，沒有人希望自己被抓去關，就要看法官怎麼決定。