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涉喝花酒包庇納骨塔位未完工 高市殯葬處公務員收押
高雄檢廉查出高市府殯葬管理處墓政課的43歲謝姓技術員，涉接受包商招待2度上舞廳，明知「納骨塔櫃位」工程延宕，卻包庇陳報竣工，再讓包商趁假日補施工。雄檢前天指揮廉政署搜索並傳喚15人到案，依違背職務收受賄賂罪等對謝姓技術員聲押禁見，雄院昨天裁准。
檢廉查出，謝姓男子擔任高市殯葬管理處墓政課技術員期間，承辦「106年納骨塔櫃位工程案件」的招標、監工、驗收及請款等業務，涵蓋鳳山納骨塔、梓官納骨塔、六龜納骨塔等。
不料謝姓男子於2017年9月間，先後2次接受得標廠商招待，前往有女陪侍的高雄知名舞廳消費，林姓廠商負責人、李姓下包商替他支付3萬到5萬元不等玩樂費用。
該件納骨塔櫃位工程明明沒有如期完工，謝姓男子答應林姓負責人請託，沒去現場查驗，就配合廠商填載工程查驗單，不實陳報工程已在2017年12月22日竣工，私下卻讓包商趁周末期間，再偷偷進入施工。
雄檢前天指揮廉政署南調組、中調組到高雄、彰化、臺中、臺南共9處執行搜索，並傳喚6名嫌疑人及9證人到案說明，謝姓技術員未認罪，檢方認定涉犯違背職務收受賄賂罪、行使偽造公文書罪等嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見，雄院昨晚裁准。
檢方也認定林姓、李姓男子涉犯對公務員違背職務行為行賄罪、行使偽造公文書罪的嫌疑重大，但無羈押必要，命令林5萬元、李3萬元交保。其餘被告與證人訊後都請回。
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