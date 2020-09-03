「OB嚴選」涉逃漏稅2700多萬元 創辦人等22人遭起訴

知名網拍服飾品牌「OB嚴選」創辦人王蘭芳被控向虛設行號、交易廠商購買進貨不實發票以扣抵稅額，從2011年到2017年間逃漏營業稅2700多萬元。台北地檢署調查後，今依違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪，起訴王女及配合出售不實發票的廠商業者等22人。

根據官網介紹，2004年以具商品獨特性的「OrangeBear」品牌站穩Yahoo拍賣市場，母公司為橘熊科技，2011年再創立「OB design」品牌並成立OB嚴選購物網站，2017年跨界與模特兒經紀公司、知名畫家合作，近年起開設實體店面。

檢調調查，由於申報營業稅必須是銷項扣抵進項，若僅有銷項而無進項可以扣抵，即須繳交較高額營業稅，且疑因多數貨物都是從大陸進口，無法開具統一發票，王女先向8間虛設行號購買不實發票，佯裝進貨成本以扣抵稅額。

檢調查出，王蘭芳以購買進貨不實方票的方式，從2011年到2014年逃漏營業稅達1424萬元，而2016年、2017年間王女又向13家進貨廠商購買不實發票，逃漏稅1300多萬元。