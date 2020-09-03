清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

政務委員張景森不滿清華大學教授彭明輝在部落格罵他「沒有人格的人」等語，求償200萬並要求登報道歉，一、二審均判彭明輝免賠，張景森敗訴，最高法院駁回上訴確定。

張景森主張，彭明輝2014年12月10日在「清大彭明輝的部落格」及某網站專欄，發布以「在柯P身上看見陳水扁的影子」、「阿扁和柯P都重用他！民進黨裡我最鄙視、痛恨的張景森」為標題的文章。

張景森認為，彭明輝在文章中指他主導台北市14號及15號公園拆遷案，並在遷居市民輕生後說「不拆老人也會死」，明顯不符事實，企圖營造他對拆遷戶死亡的反應冷血，還罵他是「沒有人格的人」，暗指他多次陷入官商勾結案，傷害他的名譽權，要求200萬元賠償金並刊登道歉啟事。

彭明輝抗辯，他已查閱拆遷案文獻資料才在部落格寫文章，且是針對可受公評事項的意見表達，縱使張景森感到不快，但不影響評論的適當性；另網站上的文章並非他發表的，他發現網站有斷章取義、改標題情形後，已通知網站停止轉載文章。