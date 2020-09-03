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男專櫃員將208件共88萬元行李箱等商品送客人 判6個月
嘉義吳姓男子為某旅行箱公司員工，去年在百貨公司任專櫃服務員期間，將208件行李箱、旅行包納為己有、分送客人，並侵佔數千元零用金和維修費，直到9月中旬未上班，百貨公司通知公司才發現，公司經盤點、對帳對吳提告。
嘉義地院上月底依業務侵占罪判處吳男6個月徒刑，未扣案專櫃商品、現金都沒收，另業務登載不實準文書罪處判拘役30日。
判決書指出，42歲吳姓男子自107年7月起，在某旅行箱公司任職，並在嘉義耐斯百貨三樓，擔任該企業專櫃人員，負責商品銷售、盤點保管，並必須每日將銷貨報表傳送公司，回報銷售業務情形。
吳男自去年2月起至9月中旬，為了提高業績，陸續將所保管行李箱、旅行包等191件專櫃商品，及客人退貨的17件商品，持為所有、送給客人，共送出 208件、總價值88萬餘元商品。
吳姓男子7月間，還向客戶收取2700餘元的維修費，及職務上保管的1900餘元專櫃零用金侵佔為己用，並為了衝高業績，填載不實的業績數字傳給公司，直到去年9月18日，吳姓男子未上班，經百貨公司通知旅行箱公司到專櫃盤點才發現，公司盤點對帳後對吳男提告業務侵占等罪。
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