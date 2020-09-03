維冠大樓倒塌判賠4.5億 法扶會9月13日說明會

台南市永康區維冠金龍大樓2016年2月6日美濃地震中倒塌，造成115位死者及百餘位傷者的重大傷亡，法律扶助基金會當下立即成立律師團，提起刑事附帶民事賠償，建商林明輝等5人各依業務過失致死罪被判5年定讞，上月20日民事判決，林明輝等人判賠4.5億多元。法扶律師團訂於9月13日上午9時30分在永康區崑山里活動中心舉行說明會，並與受災戶討論是否上訴。

法扶基金會台南分會指出，律師團9月2日收到民事判決，為使被害人詳細的了解判決內容，已擇定9月13日（周日）上午9時30分在崑山里活動中心（地址：台南市永康區崑山街222巷11號）進行判決說明會。

會中除說明法院判決的理由、個別原告獲得賠償的金額外，並報告目前已查知的被告財產狀況，就是否提起上訴與原告討論，並聽取意見，被害人如有任何疑問，歡迎來電法扶台南分會詢問(06）2285550轉33。