快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫大哥頂罪卻要不到律師費 小弟憤上訴咬出持毒人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

剛滿18歲的陸姓男子為挺林姓大哥，在汽車旅館遇警方臨檢被查獲含安非他命的梅片，林使了個眼色陸就承擔下來，一審被依毒品罪判拘役50日，但林答應當他找律師、出訴訟費之後卻跑出國置之不理，陸提上訴翻供咬出林，法院採信他證詞，撤銷改判陸無罪，並告發陸頂替、林持毒罪嫌。

起訴指出，陸男2018年11月5日晚上8點多在桃園1間汽車旅館被查獲持有50包梅片，內含有安非他命但無法估算淨重，陸坦承持有但辯稱當時是去找高中同學，後來有1名男子拿整袋糖果給他，不清楚裡面是梅片，桃園地院一審簡易庭依持有二級毒品判他拘役50日，得易科罰金。

陸男不服上訴，翻供稱這批梅片根本不是他的，因在場的林姓男子是他老闆、大哥，當天受邀去汽車旅館遇到警察臨檢，林就對他使眼色，自己就承認持有但其實是林帶來的。

陸還說，後來在中壢分局拘留室時，林要他擔下來還承諾會處理後續，之後林出3萬元替他交保，也表示會負責之後訴訟、律師費等，但林男卻跑出國對他置之不理，他這才講出實情，也當庭表示願意承擔頂替等罪責。

其餘當時在場友人證稱，房間是林男開的，沒有印象陸有帶東西進來，也不清楚梅片是誰的，但當時警察問陸就坦承持有，法院認為，根據多名證人說法，僅看到陸坦承梅片是他的，但並沒親眼看到陸將50包梅片帶進房間，而當時林男確實也替陸交繳納保證金。

法院查，林男當時還說他和陸很熟，把他拉來幫賣藝品，但衡諸常理若非親近之人或交情深厚摯友，難想像會無端幫支付訴訟保證金，尤其以律師費而言，第一審訴訟費多為6萬多元起跳或更高，林男舉措明顯反常。

另外，陸在審理時承認出面頂替，其行為亦會被檢察官起訴，且在科刑無從預測下，極有可能獲判比他之前被依毒品罪判拘役50日更重的刑罰，若梅片確實是他持有，實在沒必要再虛構林才是真正持有人，讓自己再面臨更重刑罰風險。

法院並審酌，陸針對持有梅片證詞矛盾，且他當時為剛滿18歲之人，經歷、社會歷練少，無前科，可認他年輕不諳事理、不知頂替犯罪後果，經合議庭撤銷改判陸無罪；法院同時依職權向檢方告發陸男頂替、林男持有二級毒品罪嫌。

陸男上訴翻供稱是幫林姓大哥擔毒品罪責，法院改判他無罪，同時依職權告發陸頂替罪嫌。示意圖／ingimage
陸男上訴翻供稱是幫林姓大哥擔毒品罪責，法院改判他無罪，同時依職權告發陸頂替罪嫌。示意圖／ingimage

毒品 汽車旅館 警察

延伸閱讀

埔里131縣道落石釀死亡車禍 南投縣府國賠859萬元確定

聲押加發監 羅嫌涉囚高雄少女今幾乎關定了！

獄友閒聊探聽涉案細節 出監當起假律師狠詐她前女友

港梁頌恆非法集結罪上訴被駁回 即時入獄

相關新聞

藍議員指假三倍券案不罰 刑事局：錯誤訊息有抗告理由

國民黨台南市議員王家貞、李中岑指振興三倍券有假，被警方查辦假訊息依社維法函送，但簡易庭裁不罰，台南市警察局擬抗告；刑事局...

影／弒父免死還指看守所主管「收錢」 北所：一派胡言

男子胡志賢狂刺父親廿多刀，嫌擺在家裡3天的遺體發臭，將遺體載到新竹溪州橋扔棄，一審遭處無期徒刑。台灣高等法院前天開延押庭...

頭撞牆、香燙四肢、逼吃貓飼料 10歲女童遭媽友人凌虐

葉男與妻子賴女及弟弟寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒。葉等人對女童以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔...

館長辱吳宗憲「你什麼洨」判緩刑 法官：盼為直播注入正能量

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」等，依公然侮辱罪起訴，吳向「館長」求償百萬；台北地院...

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

政務委員張景森不滿清華大學教授彭明輝在部落格罵他「沒有人格的人」等語，求償200萬並要求登報道歉，一、二審均判彭明輝免賠...

將妻剁成7塊一審判死 二審律師專打「無就審能力」

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，法院審理時還提出鬼怪辯詞，桃園地院認為他手段凶殘，依殺人、...

涉喝花酒包庇納骨塔位未完工 高市殯葬處公務員收押

高雄檢廉查出高市府殯葬管理處墓政課的43歲謝姓技術員，涉接受包商招待2度上舞廳，明知「納骨塔櫃位」工程延宕，卻包庇陳報竣...

詐領秋冬旅遊補助117萬元 52人繳回犯罪所得獲緩起訴

杜姓女子經營「191旅店」等3家旅館，涉嫌在寧夏夜市搜集民眾身分資料，詐領秋冬旅遊補助每房每晚1000元及200元夜市抵...

「OB嚴選」涉逃漏稅2700多萬元 創辦人等22人遭起訴

知名網拍服飾品牌「OB嚴選」創辦人王蘭芳被控向虛設行號、交易廠商購買進貨不實發票以扣抵稅額，從2011年到2017年間逃...

男專櫃員將208件共88萬元行李箱等商品送客人 判6個月

嘉義吳姓男子為某旅行箱公司員工，去年在百貨公司任專櫃服務員期間，將208件行李箱、旅行包納為己有、分送客人，並侵佔數千元...

維冠大樓倒塌判賠4.5億 法扶會9月13日說明會

台南市永康區維冠金龍大樓2016年2月6日美濃地震中倒塌，造成115位死者及百餘位傷者的重大傷亡，法律扶助基金會當下立即...

幫大哥頂罪卻要不到律師費 小弟憤上訴咬出持毒人

剛滿18歲的陸姓男子為挺林姓大哥，在汽車旅館遇警方臨檢被查獲含安非他命的梅片，林使了個眼色陸就承擔下來，一審被依毒品罪判...

熱門新聞

國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金硬幹

驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

高雄少女案羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

救人無數！搜救犬「林志玲」今辭世 是牠找出華山分屍案遇害地點

羅嫌承認「略誘罪」也無效 囚少女遭收押理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。