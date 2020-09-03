幫大哥頂罪卻要不到律師費 小弟憤上訴咬出持毒人
剛滿18歲的陸姓男子為挺林姓大哥，在汽車旅館遇警方臨檢被查獲含安非他命的梅片，林使了個眼色陸就承擔下來，一審被依毒品罪判拘役50日，但林答應當他找律師、出訴訟費之後卻跑出國置之不理，陸提上訴翻供咬出林，法院採信他證詞，撤銷改判陸無罪，並告發陸頂替、林持毒罪嫌。
起訴指出，陸男2018年11月5日晚上8點多在桃園1間汽車旅館被查獲持有50包梅片，內含有安非他命但無法估算淨重，陸坦承持有但辯稱當時是去找高中同學，後來有1名男子拿整袋糖果給他，不清楚裡面是梅片，桃園地院一審簡易庭依持有二級毒品判他拘役50日，得易科罰金。
陸男不服上訴，翻供稱這批梅片根本不是他的，因在場的林姓男子是他老闆、大哥，當天受邀去汽車旅館遇到警察臨檢，林就對他使眼色，自己就承認持有但其實是林帶來的。
陸還說，後來在中壢分局拘留室時，林要他擔下來還承諾會處理後續，之後林出3萬元替他交保，也表示會負責之後訴訟、律師費等，但林男卻跑出國對他置之不理，他這才講出實情，也當庭表示願意承擔頂替等罪責。
其餘當時在場友人證稱，房間是林男開的，沒有印象陸有帶東西進來，也不清楚梅片是誰的，但當時警察問陸就坦承持有，法院認為，根據多名證人說法，僅看到陸坦承梅片是他的，但並沒親眼看到陸將50包梅片帶進房間，而當時林男確實也替陸交繳納保證金。
法院查，林男當時還說他和陸很熟，把他拉來幫賣藝品，但衡諸常理若非親近之人或交情深厚摯友，難想像會無端幫支付訴訟保證金，尤其以律師費而言，第一審訴訟費多為6萬多元起跳或更高，林男舉措明顯反常。
另外，陸在審理時承認出面頂替，其行為亦會被檢察官起訴，且在科刑無從預測下，極有可能獲判比他之前被依毒品罪判拘役50日更重的刑罰，若梅片確實是他持有，實在沒必要再虛構林才是真正持有人，讓自己再面臨更重刑罰風險。
法院並審酌，陸針對持有梅片證詞矛盾，且他當時為剛滿18歲之人，經歷、社會歷練少，無前科，可認他年輕不諳事理、不知頂替犯罪後果，經合議庭撤銷改判陸無罪；法院同時依職權向檢方告發陸男頂替、林男持有二級毒品罪嫌。
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