台塑大量標案底價外洩 關係企業4員工有罪

台塑總管理處發包中心傳2015到2016年有大量標案底價外洩，追查發現是南亞塑膠、台塑石化2關係企業派駐總管理處的員工所為，決定提告；案經新北地院審理，南亞塑膠蘇姓、楊姓和鄭姓3名員工因涉犯洩密罪被分判拘役20日和3月到5月不等刑期，台塑石化的王姓員工也因同罪被判拘役30日，均得易科罰金。

檢方起訴指出，楊姓、鄭姓、蘇姓3名男子分別是南亞塑膠派駐台塑總管理處的高級工程師和管理師，王姓男子則是台塑石化派駐總管理處的高級管理師。4人不論到原公司任職或派駐總管理處，均有簽定「自律公約」，也知道精算後的標案底價是工商秘密，按規定不得外流，但4人沒有遵守。

檢調調查，楊男等人自2015年到2016年間，多次利用傳真、e-Mail附件等方式，將底價傳給廠商業者，逐一清查後，底價外流的標案數量約有500多件。

檢方調查，楊男等人是擔心長官催辦的標案無法在期限完成發包，才將底標洩漏給廠商，雙方並無犯意聯絡，也沒有收取不法利益，因此認定僅構成妨害工商秘密罪。

審理時，楊男等人均主張預算金額沒有被註記為機密，應不屬於工商秘密，沒有洩密問題，但因爲「台塑關係企業總管理處採購部、發包中心暨進出口組自律公約」載明「如遇作業制度而窒礙難行或工作量難以負荷時，應即時反應主管協助處理及改善，不得因此而便宜行事違反相關作業規定」，說法未被採信。

法院認為，楊男等人明知公司發包案件及採購案件的預算金額、前購價為工商秘密，應嚴加保密，竟為了自己工作方便，將內容流出，造成台塑公司損害，所為實有不該，最後審酌其犯罪情節和犯後態度量刑。