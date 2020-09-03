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將妻剁成7塊一審判死 二審律師專打「無就審能力」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，法院審理時還提出鬼怪辯詞，桃園地院認為他手段凶殘，依殺人、損壞屍體罪判他死刑。高等法院今審理，並傳鑑定陳有無「就審能力」的三軍總醫院北投分院醫師作證，因鑑定報告指陳「部分障礙」，這也讓檢、辯各自解讀。

高院定下周一再傳最初鑑定的桃園療養院醫師、發現母親頭顱的女兒，並定下周三言詞辯論。

陳（69歲）1987年結婚，2016年4月時離婚，但2017年8月又「破鏡重圓」。前年5月25日，陳要求妻子依約支付離婚財產分配遭拒，一氣之下拿刀揮砍又摀住她口鼻致死。女兒發現母親失蹤，又見浴室有血跡，起疑心，她怕父親滅證，抓了一袋裝有屍塊的塑膠袋到派出所報案，一打開才驚見是母親的頭顱，嚇壞了。

桃園地院將陳送精神鑑定，結果無足夠證據顯示陳在案發時辨識行為違法能力有顯著降低等情況。陳的子女也證稱，父親平常和人可以正常溝通。

桃院考量，兩公約施行法公布生效後，「廢除死刑為目標」雖為台灣成文法所設定目標，但仍僅止於「目標」；立法廢除死刑前，法院仍應依法審判，不得以「廢除死刑」為由拒絕適用死刑。而陳只因財產糾紛，剝奪結婚數十年的配偶生命，桃院認為手法極其凶殘，判處極刑。

但高院數次開庭時，陳不知有意或無意，對法官的詢問皆答非所問，像是抱怨「房子被徵收，我不知道」、「我的阿姨是這個第三者」。法官詢問「你太太是怎麼死的？」，陳答「刀子不可能殺雞，何況殺人？」。辯護律師認為首先要釐清陳登科有無就審能力、是否為精神障礙者，開庭若雞同鴨講，這樣的審判沒有意義。

因陳登科有一雙子女，但三總北投分院只有訪談兒子、媳婦，高院今開庭時，辯護律師質疑為何沒有訪談女兒？鑑定醫師表示，訪談時未聯繫到陳的女兒，並表示陳常離題，實際回答題目的比例約四成，而且須不斷確認。醫師說，陳可能有認知功能障礙，這與葉酸偏低有關。

高院也曾囑託台大醫院鑑定，但因問題「範圍太大」而不了了之。辯護律師認為陳無就審能力，聲請暫停審理，不過檢察官認為陳仍有就審能力，合議庭裁定先按照正常程序進行。

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」。資料照片。記者王宏舜／攝影

死刑 醫師

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