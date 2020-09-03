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館長辱吳宗憲「你什麼洨」判緩刑 法官：盼為直播注入正能量

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢開直播罵藝人吳宗憲「你什麼洨」等，依公然侮辱罪起訴，吳向「館長」求償百萬；台北地院今天判「館長」拘役58日，得易科罰金5萬8000元，緩刑2年，向公庫支付10萬元，並不得對吳宗憲為公然侮辱及誹謗行為。可上訴。

刑事訴訟實務，被告緩起訴、緩刑的先決條件是「需徵得告訴人同意」，不過，法官審酌兩造難以達成和解、顧及避免浪費司法資源，在未經吳宗憲確定同意下，日前開庭時暴露會判「館長」緩刑的心證，今天實現。

不過，法官判緩刑理由認為，「館長」已經認罪，有誠意和吳宗憲和解，雖吳宗憲只委任告訴代理人出庭，但「館長」的犯後態度，已積極修補與吳宗憲及社會間因公然侮辱案所破損人際關係的真摯意願，因此決定判「館長」緩刑。

判決書還說，希望「館長」與吳宗憲得於日後的民事訴訟審理程序中，秉持「修復式司法」的精神以「理性對話」代替「訴訟對決」，共同為台灣時下流行的網路直播風潮注入正向能量。

法官並判「館長」向吳宗憲道歉。道歉啟事則是「道歉人陳之漢分別在2019年8月7日、2019年8月8日間於『館長成吉思汗』YouTube頻道進行公開直播，直播內容涉有侮辱吳宗憲先生之語言，嚴重損害吳宗憲先生之名譽。而吳宗憲先生為國內知名節目主持人，多次獲得金鐘獎之肯定，道歉人上開行為實屬不該，茲為道歉，回復吳宗憲先生之名譽，道歉人謹鄭重聲明如前，此致吳宗憲先生。道歉人：陳之漢」。

吳宗憲去年8月在YouTube頻道發表看法，說網紅、直播主都沒有素質、沒經過培養；「館長」開直播回擊「本土天王，幹Ｘ娘」、「我學他那雞Ｘ個性」、「你連屁都不如嘛！你什麼洨」，吳宗憲認為名譽受損對「館長」提告，「館長」被起訴。

「館長」陳之漢。圖／報系資料照片
「館長」陳之漢。圖／報系資料照片

館長 網路直播 公然侮辱

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