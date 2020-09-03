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影／弒父免死還指看守所主管「收錢」 北所：一派胡言

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子胡志賢狂刺父親廿多刀，嫌擺在家裡3天的遺體發臭，將遺體載到新竹溪州橋扔棄，一審遭處無期徒刑。台灣高等法院前天開延押庭時，胡不僅拍桌、嗆法官與檢察官「查查我是誰」，在還押台北看守所時還說「要申訴北所鄭○○主管，拿我錢，不讓我會客」。北所今嚴正駁斥，指胡的言論與事實完全不符。

胡（40歲）曾因毒品等案服刑2年，去年1月底出獄。去年5月31日早上6點多，胡與父親口角，他到廚房拿水果刀，朝父親頭、頸、胸、背猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡任父親遺體置家3日，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，鄰居看他舉止怪異，又疑似「搬屍體」而報警。

新竹地院囑託醫院鑑定，胡患有精神疾病，不過弒父時具辨識能力，依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神，沒判胡死刑，而是處無期徒刑。檢察官認為量刑過輕，上訴主張應處死刑。

1日胡在高院延押庭上大暴走，先是責罵義務辯護律師「怎麼沒幫我準備資料」，又對法官說自己已經遭押1年多，「押什麼東西？」，再指著女檢察官問「是不是妳把我押過來」，罵在場的人「提你媽的」。

胡志賢在還押看守所時，說「台北看守所，我要申訴鄭○○主管，拿我錢，不讓我會客，我胡志賢，我爸爸還沒死啦，昨天還給我寄錢啦，寄8000啦，鄭○○主管給我拿去了啦。」

北所在看到新聞報導後，隨即展開調查，也確認職員沒有任何不法情事，胡保管金收支情況正常。北所說，9月1日當天胡沒有任何親友辦理接見，且北所辦理羈押被告接見事宜，都依羈押法及刑事訴訟法等相關規定辦理，胡指「主管拿錢，不讓接見」的言論是一派胡言。

男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。台灣高等法院前天開延押庭，他在還押時指台北看守所鄭姓主管「拿我錢」，北所今嚴正駁斥。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子胡志賢弒父後棄屍，新竹地院依兩公約「不得對精神病患判處死刑」精神判他無期徒刑。台灣高等法院前天開延押庭，他在還押時指台北看守所鄭姓主管「拿我錢」，北所今嚴正駁斥。資料照片。記者王宏舜／攝影

死刑 檢察官 新竹

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