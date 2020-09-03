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藍議員爆假三倍券不罰傳警要提抗告 黃偉哲：尊重
國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料民間出現假三倍券，遭檢警查辦假訊息，警方依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭以保障言論自由判不罰，未料今天傳出警方接獲上級指示要提抗告，對此，台南市長黃偉哲受訪時表示這是司法程序，予以尊重。
王家貞今早得知此消息，形容這是「小蝦米」對抗「大鯨魚」的戲碼，痛批蘇貞昌浪費社會資源。李中岑認為，難道是法院打臉行政院長，蘇貞昌掛不住臉，「要拿我們這些小議員開刀？」
王家貞、李中岑7月20日開記者會，指民間接到假三倍券，拿到銀行兌換卻被沒收，但三倍券7月23日才兌換，被指為假訊息，事後遭檢警查辦，引發爭議。警方將王家貞等人涉違反社維法散布謠言，移送法辦。
案經台南簡易庭審理，認王家貞、李中岑對振興三倍券時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認有捏造不實謠言的故意判不罰。另台南地檢署查無積極事證，有何特定人涉犯偽造三倍券有價證券情事簽結，未料，今天傳出警方接獲上級指示要提抗告。
黃偉哲被問及此事，表示「這是司法程序的過程，我們予以尊重」。
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