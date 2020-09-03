判不罰警要提抗告 謝龍介：民進黨政府「見笑轉生氣」

國民台南市議員王家貞、李中岑之前開記者會爆料市面上出現偽造的振興券，被警方依違反社維法移送，經判不罰，但警方要提抗告。國民黨副秘書長謝龍介表示，除了是政治操作。也是民進黨政府在箝制言論自由，要製造寒蟬效應。

謝龍介說，警察是執法者，若本身沒有肩膀，不肯面對司法，硬要聽長官指示，就是政治操作。他說，行政院長蘇貞昌不斷空中指揮辦案，而且此案判決後，也沒說尊重司法判決，警政系統自然奉迎拍馬，提起抗告。而行政院也一定默許，因為不罰就是打臉行政院，現在可說是「見笑轉生氣」，惱羞成怒了。

謝龍介表示，振興券是令人動心的有價證券，而且是第一次推出，當然會讓投機分子起非分念頭，想要偽造，王家貞、李中岑在市議會開記者會，指市面上有假的振興券，是在提醒政府注意，事實上後來真的有價振興券。也因為這是可討論的公共議題，因此法官判不罰，沒想到警方在上級指示下提抗告，民進黨政府這樣的處理方式，簡直是鴨霸、無法無天，是在箝制言論自由，製造寒蟬效應。