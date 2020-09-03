東港男罵外甥「畜生」未構成公然侮辱 法院判無罪

屏東縣一名李姓男子與林姓外甥在東港各有一塊魚塭，由於雙方常因土堤交界處的排水問題發生糾紛。去年9月，李看到林在修補魚塭的圳溝土堤時，竟朝他對他罵「畜生啊」等語，事後，林向李提告公然侮辱罪。經屏東地方法院審理，未能構成「公然」侮辱的要件，判李男無罪。

根據判決指出，李男從水產事養殖業，但經常因魚塭土堤交界處的排水問題，與外甥林男發生糾紛。直到去年9月，李男看到林男與林的妻子在修補魚塭的圳溝土堤時，便站在自己魚塭上，朝林的方向罵「畜生啊」、「畜生啊」、「畜生啊，竟然說這是他的地」等語。事後林不滿於是向他提告公然侮辱罪。

屏東地方法院審理期間，李男坦承他有出口說出「畜生啊」等語，但堅決否認犯行。他辯稱「我在我家的土地，我沒有指名道姓等語」。對此，林與妻子出庭作證，並認為李在朝林辱罵等語。

屏東地方法院認為，雙方在場除了李男與林男之外，皆無其他不具親屬關係的外人在場，因此，認定地點並非公眾得出入的場所，算者有別，即與所謂公然侮辱罪的構成「公然」要件不合。