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東港男罵外甥「畜生」未構成公然侮辱 法院判無罪

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣一名李姓男子與林姓外甥在東港各有一塊魚塭，由於雙方常因土堤交界處的排水問題發生糾紛。去年9月，李看到林在修補魚塭的圳溝土堤時，竟朝他對他罵「畜生啊」等語，事後，林向李提告公然侮辱罪。經屏東地方法院審理，未能構成「公然」侮辱的要件，判李男無罪。

根據判決指出，李男從水產事養殖業，但經常因魚塭土堤交界處的排水問題，與外甥林男發生糾紛。直到去年9月，李男看到林男與林的妻子在修補魚塭的圳溝土堤時，便站在自己魚塭上，朝林的方向罵「畜生啊」、「畜生啊」、「畜生啊，竟然說這是他的地」等語。事後林不滿於是向他提告公然侮辱罪。

屏東地方法院審理期間，李男坦承他有出口說出「畜生啊」等語，但堅決否認犯行。他辯稱「我在我家的土地，我沒有指名道姓等語」。對此，林與妻子出庭作證，並認為李在朝林辱罵等語。

屏東地方法院認為，雙方在場除了李男與林男之外，皆無其他不具親屬關係的外人在場，因此，認定地點並非公眾得出入的場所，算者有別，即與所謂公然侮辱罪的構成「公然」要件不合。

此外，法院認為，案發地點屬私人土地交會處，但在場僅有特定3 人，雖然林男出言侮辱，並使李男感覺受辱，但與公然侮辱罪所指須使不特定或特定多數人可以共見共聞的情形有別，因此，法院判處李男無罪。

李姓男子在魚塭土堤朝林姓外甥罵「畜生啊」等語，未構成公然侮辱罪，獲判無罪。圖／本報資料照片
李姓男子在魚塭土堤朝林姓外甥罵「畜生啊」等語，未構成公然侮辱罪，獲判無罪。圖／本報資料照片

屏東縣 公然侮辱 東港

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