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棄置廢棄物欠代處理費2778萬元 男子脫產拒繳被管收
台南市63歲戴姓男子因違法棄置一般廢棄物達8000多噸，遭台南市環保局核課代履行費用2898萬多元，期間已繳納120萬多元，尚欠2778萬多元，逾期不履行，案經移送行政執行署台南分署強制執行，發現他自2007年起處分名下土地超過1200萬元，昨天通知他說明，僅表示一個月能繳納3000元，經移送台南地院聲請管收，晚間裁定管收並解送台南看守所附設管收所。
台南分署行政執行官劉芷穎調查發現，戴因違法棄置廢棄物，2007年間經台南市環保局通知，限期完成改善。他不僅未積極清除廢棄物，反提領帳戶現金轉存妻子帳戶，並處分名下3筆土地，其中1筆土地直接出售他人，第2筆土地先贈與兒子再轉賣，第3筆土地則是贈與兒子，而且終止與電信公司的基地台租約，將簽約人變更為兒子。
據調查，他自2007年起處分資產金額，合計超過1200萬元。而台南分署7月間曾通知他到場時，他仍不願交出買賣不動產價金，僅表示一個月能繳納3000元。
昨天再通知戴到場，行政執行官訊問後，認定他符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，將他移送台南地院聲請管收，晚間裁定管收並解送台南看守所附設管收所。
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