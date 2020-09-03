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男子和母吵架 回家撞見警車竟開車衝撞遭判刑3月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

吳姓男子去年底在新竹縣住處與母親發生爭執後駕車離去，警方獲報駕駛巡邏車查訪，不料吳開車返回住處時，一看見巡邏車就抓狂，竟開車衝撞，導致巡邏車後方保險桿損毀；新竹地院審理終結，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判刑3月。

經查，吳男有詐欺、竊盜、偽造文書等前科，去年12月31日他在新竹縣住處與母親大吵一架，隨後開車離去，因母親報警，警方便駕駛巡邏車前往查訪，並將車停在巷口。不料，吳開車返家時看見警方巡邏車竟抓狂，開車衝撞，導致巡邏車後方保險桿刮損、鬆脫、變形，吳遭警方法辦。

法官認，吳男為智慮成熟、富有社會經驗的成年人，應知道社會規範，遇到爭執要理性處理，結果因和母親發生爭執，竟開車撞警用巡邏車，蔑視國家公權力而侵害警察機關執行職務的嚴正性，考量吳坦承犯行，與警方達成和解，審酌依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判刑3月，易科罰金9萬元。

吳男和母親吵架，開車返回住處時，一看見巡邏車就抓狂，竟開車衝撞，遭法院判刑3月，易科罰金9萬元。示意圖／報系資料照
吳男和母親吵架，開車返回住處時，一看見巡邏車就抓狂，竟開車衝撞，遭法院判刑3月，易科罰金9萬元。示意圖／報系資料照

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