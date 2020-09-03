男子和母吵架 回家撞見警車竟開車衝撞遭判刑3月

吳姓男子去年底在新竹縣住處與母親發生爭執後駕車離去，警方獲報駕駛巡邏車查訪，不料吳開車返回住處時，一看見巡邏車就抓狂，竟開車衝撞，導致巡邏車後方保險桿損毀；新竹地院審理終結，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判刑3月。

經查，吳男有詐欺、竊盜、偽造文書等前科，去年12月31日他在新竹縣住處與母親大吵一架，隨後開車離去，因母親報警，警方便駕駛巡邏車前往查訪，並將車停在巷口。不料，吳開車返家時看見警方巡邏車竟抓狂，開車衝撞，導致巡邏車後方保險桿刮損、鬆脫、變形，吳遭警方法辦。