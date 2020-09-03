台南藍營議員爆料出現假三倍券法院不罰 警方傳要提抗告

國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料民間出現假三倍券，遭檢警查辦假訊息，台南市警四分局依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭以保障言論自由判不罰，檢方也因查無偽券簽結，未料，今天傳出警方接獲上級指示要提抗告，台南市警四分局長蔡進閱則說，此時此刻分局還沒有提。

台南市議員王家貞、李中岑兩人7月20日開記者會，指民間接到假三倍券，拿到銀行兌換卻被沒收，但三倍券7月23日才兌換，被指為假訊息，事後遭檢警查辦，引發爭議。據指出，經刑事局等詢問後，由當事人行為地轉台南市警四分局，將王家貞等4人涉違反社會秩序維護法中散布謠言，移送法辦。

案經台南簡易庭審理，認王家貞、李中岑對振興三倍券時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認有捏造不實謠言的故意判不罰。另台南地檢署查無積極事證，有何特定人涉犯偽造三倍券有價證券情事簽結。