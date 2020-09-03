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調查局前局長隨扈 酒後涉性騷記過調職

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

法務部長蔡清祥在調查局長任內的隨扈宋國強，被控於桃園市調處期間，酒後對女同事上下其手，全案經性評會調查屬實，昨天將宋記過2次，以人地不宜為由改調花蓮縣調查站，這也是調查局史上罕見有局長隨扈涉猥褻遭懲處案例。

另外，調查局航業處台中站組長錢正東，也遭控性騷擾女調查官，被記2次申誡，改調苗栗縣調查站；還有1名中部地區調查官被控性騷擾學姐、另有名正在受訓的女學員，前不久在桃園處實習時，也被學長開黃腔性騷擾，目前均調查中。

調查局近來積極推廣形象調查官，希望重新擦亮招牌，但光8月就傳出5起猥褻或性騷擾案，台北市調查處前外事站副主任陳秀銘，上周才爆出酒後強吻楊姓女調查官，已遭火速拔官調職，如今又傳出前局長隨扈猥褻女同事，不免損及調查局辛苦建立的口碑。

據了解，調查班46期的宋國強，外型斯文陽光，說話彬彬有禮，多年前深受調查局高層青睞，加上他親戚曾任國內安全調查處長，蔡清祥剛接任調查局長時，任用宋國強擔任隨扈，後來因故改換北機站出身的曾勁豪，宋國強調任桃園市調查處機場組。

據指出，宋國強前不久約1名黃姓女調查官餐敘，沒想到卻酒後失態，藉機猥褻環抱黃女，黃女覺得相當不舒服，向駐區督察反映，局本部督察處長陳孟真獲悉後，立即約談宋說明事發經過。

據透露，已婚的宋國強接受行政調查時稱與黃女是婚外情，不是猥褻或性騷擾，但督察處綜合各項事證，認為宋的說詞不可採，昨天以「涉性騷擾案」、「情節較重」等理由，對宋記過2次。

調查局長隨扈號稱「公事包小弟」，以往出路都不錯，有人一路升到處長，也有人前不久才調升副主任，調查局內部人員說，宋國強原本前途看好，但此次涉性騷記過調職，官途恐止步。

前調查局長隨扈宋國強涉性騷遭記過調職。圖／讀者提供
前調查局長隨扈宋國強涉性騷遭記過調職。圖／讀者提供

性騷擾 猥褻 隨扈

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