快訊

少女拐騙案／疑有關鍵證物藏筆電 警奔回羅嫌豪宅搜索

國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金鋌而走險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

埔里131縣道落石釀死亡車禍 南投縣府國賠859萬元確定

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段2017年11月發生落石砸車，造成車輛失控撞上山壁，34歲邱姓女駕駛傷重不治；家屬提起國家賠償訴訟，一、二審都認為南投縣政府管理不當，最高法院今天駁回南投縣政府上訴，確定判賠邱女家屬859萬元。南投副縣長陳正昇說，南投縣內太多山路與邊坡，縣府維護能量有限，石塊從高處墜落較難防範，只能尊重法院判決。

南投縣131線縣道是銜接埔里鎮和魚池鄉東光、共和村的重要道路，也是埔里至魚池日月潭、九族文化村替代道路，車流量大，但落石頻傳，2017年4月18日、11月19日更先後發生2起落石砸傷人車事故

11月19日邱女開車從魚池要到埔里，行經投131線4.6公里處，邊坡一塊巨石崩落，剛好擊中她駕駛的轎車，砸破前擋風玻璃後掉在右前座，邱女雖未被壓傷，但疑因受到驚嚇失控自撞山壁，最後傷重不治。

家屬認為正常行駛道路卻發生憾事，政府有過失才致侵害人民生命，因此提起國賠訴訟，南投地方法院審理認為，南投縣政府管理道路不當，，一審判賠859萬元；但縣府不服上訴，二審維持原判，最高法院今天駁回南投縣府上訴，南投縣政府確定賠償家屬。

南投縣工務處表示，南投縣9成5面積是山地，道路養護範圍相當大，包括鄉鎮公所、民代、議員也都經常提案，加強各鄉鎮道路維護，但每件案子都須會勘、評估、發包不只需要時間、也需要經費，只能依照輕重緩急和路況情況施工。

為顧及民眾和用路人安全，縣府前年向中央爭取補助3500萬元進行邊坡防護工程，施作雙層落石攔截網，去年4月完成全部工程，成為縣內首設落石防護網的縣道，後續也在颱風、梅雨季節多次成功攔截大型石塊。

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段落石砸車，致34歲邱姓女駕駛失控撞山壁亡，最高法院判決南投縣政府國賠859萬元。圖／本報資料照片
南投縣埔里鎮投131線牛洞路段落石砸車，致34歲邱姓女駕駛失控撞山壁亡，最高法院判決南投縣政府國賠859萬元。圖／本報資料照片
南投縣埔里鎮投131線牛洞路段落石砸車，致34歲邱姓女駕駛失控撞山壁亡，最高法院判決南投縣政府國賠859萬元。圖／本報資料照片
南投縣埔里鎮投131線牛洞路段落石砸車，致34歲邱姓女駕駛失控撞山壁亡，最高法院判決南投縣政府國賠859萬元。圖／本報資料照片

埔里 事故 梅雨

延伸閱讀

員林彰化南投中高齡就業看這裡！3場聯合徵才來了

南投知名廟宇用電腦字體設計對聯 網友嘆：數位製造風險

日月潭萬人泳渡是否續辦 南投縣呼籲中央盡快指示

南投畜牧場多達380多家 民代憂廢水臭味衝擊環境觀光

相關新聞

國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金硬幹

國軍少將朱建群2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，...

首日路口大執法開罰1萬件 8成是車輛闖紅燈、紅燈右轉

內政部、交通部辦理全國路口安全大執法，昨天起跑取締10559件，8成是車輛闖紅燈及紅燈右轉，車不讓人問題嚴重，行人違規占...

埔里131縣道落石釀死亡車禍 南投縣府國賠859萬元確定

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段2017年11月發生落石砸車，造成車輛失控撞上山壁，34歲邱姓女駕駛傷重不治；家屬提起國家...

浮報3千萬獎金 國軍少將朱建群起訴

國軍少將朱建群2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，詐...

求職被騙成「人頭帳戶」 警方提供假鈔上繳再逮兩車手

台南麻豆警分局獲銀行通報，周姓男子在臨櫃提款21萬7千元，疑是非自願人頭帳戶，警方將計就計，提供假鈔給周男上交溯源逮捕吳...

招攬民眾投資彩鑽吸金上億 「最美慈善家」涉銀行法起訴

有「彩鑽女王」稱號的彩石珠寶銀樓股份有限公司董事長蘇怡，3年前與公司總經理李莊設計了一套投資方案，對外招攬民眾集資買鑽石...

觸控面板大廠TPK前副理認洩密 遭判1年4個月

台灣觸控面板大廠宸鴻科技TPK（3673）前市場行銷處業務副理莊睦賢被控告在2018年至2019年，將公司二項重要營業機...

黨產釋憲後跑第一！中投、欣裕台移轉國有案將開庭

黨產會2015年決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織並將股權收歸國有，兩公司不服提告欲撤銷原處分。台北高等行政法院長達2年逾...

王文洋兒子臉書帳號被盜 學弟判拘15日

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼、占用帳號，郭依無故變更他人...

看護餵食大口飯菜、患者嗆咳噎到昏迷 過失重傷害遭訴

58歲駱姓陸籍看護，在三軍總醫院照護羅姓患者，涉嫌餵食大份飯菜，羅嗆咳噎到口吐白沫，經急救後昏迷，至今仍缺氧性腦病變，士...

男子用話術詐欺 弱勢女上網求職被騙救命錢7萬元還涉案

住在新北市板橋區今年20多歲的小梅（化名）因想替媽媽分擔家中經濟壓力，在網路上認識張姓男子，以為有工作機會，不料卻被張男...

有你認識的嗎？ 律師申請轉法官 司法院請大家給意見

司法院今公告2020年申請轉任法官的律師姓名，希望外界提供意見。司法院表示，法官遴選辦法規定司法院應以適當方法公開申請人...

熱門新聞

遭誘拐囚禁66小時 少女驗無傷、抽血釐清有無被下藥

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

涉囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

高雄少女案羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

驚悚！ 消防隊員拆民宅外牆飾板 掉出鋼條直插隊員左頸

載少女駕駛認「載手機亂晃誤導警方」 2嫌無保理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。