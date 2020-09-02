埔里131縣道落石釀死亡車禍 南投縣府國賠859萬元確定

南投縣埔里鎮投131線牛洞路段2017年11月發生落石砸車，造成車輛失控撞上山壁，34歲邱姓女駕駛傷重不治；家屬提起國家賠償訴訟，一、二審都認為南投縣政府管理不當，最高法院今天駁回南投縣政府上訴，確定判賠邱女家屬859萬元。南投副縣長陳正昇說，南投縣內太多山路與邊坡，縣府維護能量有限，石塊從高處墜落較難防範，只能尊重法院判決。

南投縣131線縣道是銜接埔里鎮和魚池鄉東光、共和村的重要道路，也是埔里至魚池日月潭、九族文化村替代道路，車流量大，但落石頻傳，2017年4月18日、11月19日更先後發生2起落石砸傷人車事故。

11月19日邱女開車從魚池要到埔里，行經投131線4.6公里處，邊坡一塊巨石崩落，剛好擊中她駕駛的轎車，砸破前擋風玻璃後掉在右前座，邱女雖未被壓傷，但疑因受到驚嚇失控自撞山壁，最後傷重不治。

家屬認為正常行駛道路卻發生憾事，政府有過失才致侵害人民生命，因此提起國賠訴訟，南投地方法院審理認為，南投縣政府管理道路不當，，一審判賠859萬元；但縣府不服上訴，二審維持原判，最高法院今天駁回南投縣府上訴，南投縣政府確定賠償家屬。

南投縣工務處表示，南投縣9成5面積是山地，道路養護範圍相當大，包括鄉鎮公所、民代、議員也都經常提案，加強各鄉鎮道路維護，但每件案子都須會勘、評估、發包不只需要時間、也需要經費，只能依照輕重緩急和路況情況施工。