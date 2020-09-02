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國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金鋌而走險

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國軍少將涉貪3千萬！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金硬幹

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

國軍少將朱建群2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，詐領績效獎金近3千萬元。示意圖／ingimage
國軍少將朱建群2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，詐領績效獎金近3千萬元。示意圖／ingimage

國軍少將朱建群2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，詐領績效獎金近3千萬元，今天被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。

據了解，朱建群原本服務於生製中心第202廠，該廠有獨立編制預算，如果年度賸餘足夠，可依「國軍生產及服務作業基金第二○二責任中心營運績效獎金發放施行程序」等規定發放獎金給軍職及約聘人員，但發放給軍職人員之前，必須先滿足給付約聘僱人員4個月績效獎金的先決條件。

2015年，朱建群知道當年度賸餘款不多，未達發放獎金給軍職人員的標準，於是在11月間指示時任工務中心公務長的上校王允成將年度賸餘目標訂在2億1000萬元，並要求王過濾當時場內可提前製繳的產品，經王調查後，將35套「甲車自動滅火系統」納入當年度餘絀預估，增列了1719萬餘元剩餘，達到發放軍職人員獎金標準。

雖然年度結餘款已滿足發放軍職人員獎金條件，但朱建群不滿意，認為自動滅火系統如果使用自製產品可減少成本，又要求主計室主任帥士炘試算外購產品與自製產品成本差異。當帥告知自製產品仍研發中，硬列成本項目恐會觸法，朱還是要求計算自製產品成本，作為年度款項計算依據。

另外，朱建群與王允成等人明知自製產品尚未研發成功，無法製繳，仍指示負責管制的士官長林啟勝處理作帳事宜，以造假方式完成交貨，最終詐得績效獎金2788萬餘元。事後，朱建群拿到11萬餘元，帥士炘拿到7萬餘元，王允成9萬餘元，林啟勝則拿到4萬餘元。

偵詢時，朱建群對案情避重就輕，否認造假，但因為王、帥、林3人自白犯行並繳回全部不法所得，因此說法未被採信。

檢方認定朱建群等4名將官涉嫌利用職務上機會詐取財物罪，今依法起訴，同時也建請法院審酌王允成等人自白情形給予減刑。

國軍 新北 士官長 貪汙

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