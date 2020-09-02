台中精密園區移工多 近3年犯傷害、公共危險是大宗

台中市第四警分局轄區內有台中精密機械科技園區，經分局統計近3年的移工犯罪紀錄，發現移工以犯酒後駕車公共危險和傷害案為大宗，第四警分局長吳耀南昨天上午特別拜會該園區的廠商協進會理事長張瑞芝、廠商代表，除感謝協進會協助外，也提醒廠商暢通「友善通報」管道，加強警民合作。

台中市第四警分局表示，有鑒於外籍移工在台犯罪日益增加，近期更涉及多起賭場糾紛、暴力逼債、擄人勒贖等案件，成為治安隱憂，分局長吳耀南昨天到台中市精密機械科技園區，拜會廠商協進會理事長張瑞芝及廠商代表，除感謝協進會在歷年來對警政工作的愛護與支持，並深入了解轄內外籍移工分布及活動情形，透過大數據分析，期能防制移工犯罪，收淨化治安之效。

第四警分局長吳耀南說，根據統計，四分局轄內外籍移工約6000餘名，其中精密機械科技創新園區因大量人力需求，聘有外籍移工約3000名，其中以菲律賓籍最多，佔約47%，印尼籍次之，佔24%，越南籍約22%；都由公司及仲介安排集中住宿及生活管理。

吳耀南說，經過統計分析，近3年南屯區破獲外籍移工犯罪案件，發現以酒後駕（騎）車所觸犯公共危險罪最多，另移工同鄉間飲酒後，發生肢體衝觸犯傷害罪也不少，顯見服用酒類所導致的危險駕駛，以及因情緒不穩引發肢體糾紛為首要問題。

吳耀南說，為有效掌握外來人口動態，平時已掌握轄內外籍移工雇主資料、移工住宿場所及聯絡人電話名冊，並與精密園區廠協會保持密切聯繫，希望藉由暢通「友善通報」管道，提升警民合作效能，有效遏止犯罪根源，維護治安環境。