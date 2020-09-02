快訊

【私中褪光環／下】高中免學費排富 家長：家戶年收148萬哪有富？

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

台中精密園區移工多 近3年犯傷害、公共危險是大宗

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局轄區內有台中精密機械科技園區，經分局統計近3年的移工犯罪紀錄，發現移工以犯酒後駕車公共危險和傷害案為大宗，第四警分局長吳耀南昨天上午特別拜會該園區的廠商協進會理事長張瑞芝、廠商代表，除感謝協進會協助外，也提醒廠商暢通「友善通報」管道，加強警民合作。

台中市第四警分局表示，有鑒於外籍移工在台犯罪日益增加，近期更涉及多起賭場糾紛、暴力逼債、擄人勒贖等案件，成為治安隱憂，分局長吳耀南昨天到台中市精密機械科技園區，拜會廠商協進會理事長張瑞芝及廠商代表，除感謝協進會在歷年來對警政工作的愛護與支持，並深入了解轄內外籍移工分布及活動情形，透過大數據分析，期能防制移工犯罪，收淨化治安之效。

第四警分局長吳耀南說，根據統計，四分局轄內外籍移工約6000餘名，其中精密機械科技創新園區因大量人力需求，聘有外籍移工約3000名，其中以菲律賓籍最多，佔約47%，印尼籍次之，佔24%，越南籍約22%；都由公司及仲介安排集中住宿及生活管理。

吳耀南說，經過統計分析，近3年南屯區破獲外籍移工犯罪案件，發現以酒後駕（騎）車所觸犯公共危險罪最多，另移工同鄉間飲酒後，發生肢體衝觸犯傷害罪也不少，顯見服用酒類所導致的危險駕駛，以及因情緒不穩引發肢體糾紛為首要問題。

吳耀南說，為有效掌握外來人口動態，平時已掌握轄內外籍移工雇主資料、移工住宿場所及聯絡人電話名冊，並與精密園區廠協會保持密切聯繫，希望藉由暢通「友善通報」管道，提升警民合作效能，有效遏止犯罪根源，維護治安環境。

台中市第四警分局長吳耀南昨天前往台中市精密機械科技園區，拜會協進會理事長與廠商代表。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局長吳耀南昨天前往台中市精密機械科技園區，拜會協進會理事長與廠商代表。圖／第四警分局提供

移工 台中市

延伸閱讀

台灣輸出病例已11人 接觸者「抓」太少？指揮中心回應

後疫情時代 學者估：移工、留學生、商務客成主要旅客

疫情影響 學者估觀光發展基金一年少收72億元

林心如學大馬口音化身移工 挺同志影展喊話

相關新聞

首日路口大執法開罰1萬件 8成是車輛闖紅燈、紅燈右轉

內政部、交通部辦理全國路口安全大執法，昨天起跑取締10559件，8成是車輛闖紅燈及紅燈右轉，車不讓人問題嚴重，行人違規占...

浮報3千萬獎金 國軍少將朱建群起訴

國軍少將朱建2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，詐...

國軍少將涉貪！下屬曾提醒觸法 朱建群為獎金硬幹

國軍少將朱建群2015年任職軍備局生製中心廠長期間，得知該年度經費剩餘款項不如預期，恐影響全廠獎金發放，竟指示下屬造假，...

求職被騙成「人頭帳戶」 警方提供假鈔上繳再逮兩車手

台南麻豆警分局獲銀行通報，周姓男子在臨櫃提款21萬7千元，疑是非自願人頭帳戶，警方將計就計，提供假鈔給周男上交溯源逮捕吳...

招攬民眾投資彩鑽吸金上億 「最美慈善家」涉銀行法起訴

有「彩鑽女王」稱號的彩石珠寶銀樓股份有限公司董事長蘇怡，3年前與公司總經理李莊設計了一套投資方案，對外招攬民眾集資買鑽石...

觸控面板大廠TPK前副理認洩密 遭判1年4個月

台灣觸控面板大廠宸鴻科技TPK（3673）前市場行銷處業務副理莊睦賢被控告在2018年至2019年，將公司二項重要營業機...

黨產釋憲後跑第一！中投、欣裕台移轉國有案將開庭

黨產會2015年決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織並將股權收歸國有，兩公司不服提告欲撤銷原處分。台北高等行政法院長達2年逾...

王文洋兒子臉書帳號被盜 學弟判拘15日

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，控告在台北美國學校念書的學弟郭世楷偷改臉書密碼、占用帳號，郭依無故變更他人...

看護餵食大口飯菜、患者嗆咳噎到昏迷 過失重傷害遭訴

58歲駱姓陸籍看護，在三軍總醫院照護羅姓患者，涉嫌餵食大份飯菜，羅嗆咳噎到口吐白沫，經急救後昏迷，至今仍缺氧性腦病變，士...

男子用話術詐欺 弱勢女上網求職被騙救命錢7萬元還涉案

住在新北市板橋區今年20多歲的小梅（化名）因想替媽媽分擔家中經濟壓力，在網路上認識張姓男子，以為有工作機會，不料卻被張男...

有你認識的嗎？ 律師申請轉法官 司法院請大家給意見

司法院今公告2020年申請轉任法官的律師姓名，希望外界提供意見。司法院表示，法官遴選辦法規定司法院應以適當方法公開申請人...

年輕人妻臨盆前老公慘遭砍死 孩子一出生就沒了爸爸

桃園何姓馬伕去年在中壢KTV遭砍死，黃姓男子為替友人出氣和丁姓同夥、陳姓少年圍毆何，黃還持西瓜刀朝他猛力揮砍，把何整支左...

熱門新聞

遭誘拐囚禁66小時 少女驗無傷、抽血釐清有無被下藥

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

涉囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

高雄少女案羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

驚悚！ 消防隊員拆民宅外牆飾板 掉出鋼條直插隊員左頸

載少女駕駛認「載手機亂晃誤導警方」 2嫌無保理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。